Tommaso Volpi è il nuovo proprietario del Viareggio 2014, di cui ha acquisito la totalità delle quote. Viterbese d’origine, vanta esperienze nel mondo del calcio...





... in qualità di allenatore e di direttore sportivo.

Quando nasce la voglia di investire a Viareggio e, più precisamente, nel Viareggio 2014?

“È un’operazione che va avanti da 3 mesi ed abbiamo reso noto l’accordo soltanto lo scorso 28 novembre, per un patto tra persone serie”.

Nel breve termine quale obiettivo vi siete posti?

“Intendiamo abbassare il budget societario, senza intaccare il livello tecnico della squadra. Ieri sera – 29 novembre, ndr – abbiamo effettuato una riunione con l’allenatore Luigi Pagliuca ed il direttore sportivo Alberto Reccolani. Secondo la loro opinione, sarebbe necessario alleggerire l’organico di quei calciatori che, pur avendo uno stipendio alto, non hanno reso quanto pronosticato. In tal senso, vanno spiegate le partenze di Andrea Ferretti, Luigi Monopoli e Lorenzo Galassi. Sono scelte dettate, interamente, dallo staff tecnico, poiché non avendo mai visto personalmente la squadra non posso decidere chi resta o chi va, nel rispetto di coloro che hanno lavorato sinora”.

Qual è la condizione del Viareggio 2014?

“La società ha 150.000,00 € di debiti, almeno 3 vertenze ed è, allo stato attuale dei fatti, senza stadio. Detto ciò, l’obiettivo deve essere quello di raggiungere la salvezza, pagare una parte di passività e tornare a disputare le nostre partite allo stadio “dei Pini” di Viareggio. In tal senso, ringrazio chi, fino ad oggi, ha permesso alle zebre di poter giocare gli incontri casalinghi a Camaiore. Dalle notizie in nostro possesso, sembra che, per la Viareggio Cup, lo stadio “dei Pini” possa venir riaperto. Sicuramente, quando avremo determinato l’organigramma societario, individueremo chi avrà il compito di parlare con il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro”.

A livello di giocatori invece?

“Per adesso, ci stiamo concentrando sui giocatori in uscita e tali scelte, come detto, sono dettate dal mister Luigi Pagliuca e dal direttore sportivo Alberto Reccolani. Spetterà a loro decidere se vi sia la necessità di arricchire od incrementare l’organico”.

Lei è a capo di una cordata di imprenditori, anche toscani, con interessi nella città di Viareggio: crede che tali interessi possano permettere, in futuro, al suo Viareggio 2014 di giocare una Serie D da grande protagonista, strizzando un occhio anche al salto di categoria?

“Sì, sicuramente. Quest’anno, come detto, è impensabile; il nostro progetto sarà basato, primariamente, sul settore giovanile. Mi sono reso conto, purtroppo, che le strutture non sono adeguate per ottenere quanto ci siamo posti come obiettivo, ma ci proveremo”.

Parlava di settore giovanile: che progetti avete?

“Per quanto riguarda la stagione in corso, ben venga tutto ciò che è stato realizzato dai nostri predecessori. Noi non chiudiamo le porte a nessuno e, poi, credo sia normale andare a trattare nuovamente gli accordi ed i discorsi posti in essere da chi ci ha preceduto. Se “Studio Fut” dimostra di avere progetti importanti e seri, potrà continuare con noi senza problemi”.

Si è parlato di un interesse circa il Viareggio 2014 da parte di Sergio Lazzarini, cosa vuole dirci in proposito?

“Sui social ho letto la notizia e tengo a precisare che Sergio Lazzarini è un amico fraterno ma anche che non c’entri niente con il Viareggio 2014”.



Valerio Pieraccini