Varie : Nove calciatori toscani nella Nazionale Dilettanti Under 16! Inviato da Sonia Nuzzi 6 letture ) Sono state diramate questo pomeriggio le convocazioni per la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16 dell’Area Centro, nell’ambito del Progetto Giovani LND.





L’allenatore Calogero Sanfratello, in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, ha convocato, per il prossimo mercoledì 5 dicembre presso il Centro Sportivo “Torre Angela” di Roma, 9 giocatori del 2003 della nostra regione:



Davide Dainelli e Edoardo Gentili (Cattolica Virtus), Lorenzo Antonelli (Aquila Montevarchi), Matteo Piochi e Federico Ficini (Sandicci), Lorenzo Egger (Tau Altopascio), Tommaso Comelli, Alessandro Pacini e Jacopo Piampiani (Sestese).



Grande soddisfazione per i ragazzi e per le società di appartenenza per la prestigiosa chiamata e un grosso “in bocca al lupo” a tutti!







