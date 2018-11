Si concluderà con le gare di questa sera, la disputa dei sedicesimi di finale di Coppa Toscana di Seconda Categoria. Sei le gare già disputate nel pomeriggio, tutte le altre in serata...





...a partire dalle ore 19.00 (Sorano – Neania) e via via tutte le altre.

Ecco tabellini e risultati di tutte le gare di stasera:



Castelfranco Calcio – Giovani Rossoneri 1-3 fine p.t.

CASTELFRANCO CALCIO: Betti, Ghita, Tosi,Canegallo, Marchetti, Merola, Turini, Mazroui, Ciardelli, Merlini, Masha. A disp.: Di Cecco, Giovannetti, Nuti, Calloni, Mjshjpaj. All.: Francesco Rossi.

GIOVANI ROSSONERI: Chiavacci, Colosimo, Campana, Belli, Galardi, Fantacci, Lopes, Giovannelli, Betti, Sthiefnj, Matteini. A disp.: Mati, Barontini, Nesti, Banci, Santini, Galeone, Morosi.

ARBITRO: Gabriele Baschieri di Lucca.

RETI:





Meridien Larciano – Montagna Pistoiese

MERIDIEN LARCIANO:

MONTAGNA PISTOIESE:

ARBITRO: Danilo Barretta di Pistoia.

RETI:



Querceto – Pietà 2004

QUERCETO:

PIETA’ 2004:

ARBITRO: Luca Marotta di Prato.

RETI:



Lorese – Olmo Ponte

LORESE:

OLMO PONTE:

ARBITRO: Cosimo Papi di Prato.

RETI:



Virtus Laurenziana – F.C.Cubino

VIRTUS LAURENZIANA: Ciurli, Andreini, Cini, Onsihuay, Biccherai, Fonsidituri, Bertini, Astorino, Pizzano, Mordini, Ardito. A disp.: Buglione, Adiutori, Pecorario, Brunello, Monechi, Lamioni, D'Ulizia, Diaferia, Tintori. All.: Pasqualino Colicigno.

F.C.CUBINO: Wolf, Ceni, Baccani, Pollini, Cappuccioni, Certi, Ruggiero, Lami, Marzoli, Chiarelli, Bini. A disp.: Pampaloni, Lanini, Farricelli, Tacchi, Vichi, De Vincentiis, De Cicco. All.: Jacopo Bonciani.

ARBITRO: Gianmarco D'Orsi di Prato.

RETI:





Portuale Guasticce – Tirrenia 0-1 fine p.t.

PORTUALE GUASTICCE: Mascambruno, Bacci, Montalbano, Melighetti, Nomellini, Ceccarini, Giansoldati, Gennari, Adeshokan, Machì, Rosellini. A disp.: Colombi, Donati, Natali, Falleni, Marzini. All.: Fabio Casapieri.

TIRRENIA: Allwicher, Bartolena, Giorgi, Balleri, Cecchi, Dalle Luche, Fedi, Simoncini, Citi, Perciavalle, Novelli. A disp.: Brilli, Chiellini, Pieroni, Cicero, Citi, Bonaretti, Chimenti, Regoli, Sperti. All.: Frau.

ARBITRO: Michele Ianniello di Lucca.

RETI: Perciavalle



Romagnano Calcio – Filvilla 2-1 fine p.t.

ROMAGNANO CALCIO:

FILVILLA:

ARBITRO: Lorenzo Tersitti di Lucca.

RETI:



S.Filippo – Corsagna

S.FILIPPO:

CORSAGNA:

ARBITRO: Giovanni Macca di Pisa.

RETI:



S.Giuliano – Sporting Pietrasanta 1-0 fine p.t.

S.GIULIANO: Di Lupo, Berzouz, Giacovelli, Rafaniello, Monaci, Matteis, Binori, Moretti, Puliti, Ceccanti, Seoni. A disp.: Monacci, Contini, Timpano, Scivoletto, Falconetti, Vestri, Raggio. All.: Andrea Timpani.

SP.PIETRASANTA: Rebellino, Poletti, Ambrosi, Puccetti, Pellegrini, Saccardi, Pandolfi, Silvestri, Maggi, Baldi Galleni, Pellegrinetti. A disp.: Ceragioli, Giannecchini, Costa, Dati, Tedeschi. All.: Gabriele Mazzei.

ARBITRO: Giacomo Tuccoli di Livorno.

RETI: 20' Seoni





Sorano – Neania Castel del Piano 0-2 finale

SORANO: Mengoni, Del Buono, Papini, Ferrigni, Micci, Epifanov, Baldelli, De Felice, Pugliese, Venanzi, De Silvestris. A disp.: Pasquini, Bernacchi, Celestini. All.: Antolovic.

NEANIA CASTEEL PIANO: Badini, Rossi, Pasquini, Forte, Fanti, Nardi, Bisconti, Corsini, Dymb, Costantini, Biagini. A disp.: Duchi, Caso. All.: Perini.

ARBITRO: Ares Andrea Schiavo di Grosseto.

RETI: