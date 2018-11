Si sono concluse da poco, e tutte nei tempi regolamentari, senza bisogno di ricorrere ai calci di rigore, le sette partite in programma per gli ottavi di Coppa Italia. L’ultima gara...



...fra Picerno e Messina è stata infatti rinviata al 9 gennaio 2019.



Questi i risultati del pomeriggio:



Casale – Sanremo 0-1

Mantova - Villa D’Almé 1-0

Ambrosiana – Rezzato 3-2

Sammaurese – Matelica 0-1

AQUILA MONTEVARCHI – PIANESE 3-2

Flaminia - Real Giulianova 3-4

Sorrento – Albalonga 0-2



Le vincenti sono promosse ai quarti di finale, in programma per il prossimo 12 dicembre.