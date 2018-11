Sono iniziate alle 14.30, sui vari campi della Toscana, le prime sei gare di Coppa riservate alla Seconda Categoria; le altre si svolgeranno alle 19.00 (Sorano – Neania Castel del Piano)...







...alle 20.30, 20.45 e 21.00.



Fulgor Castelfranco – Cavriglia 0-1

FULGOR CASTELFRANCO: Mannucci, Massi, Sarli, Tani, Galli, Fiorini, Rivelli, Fogli, De Cristofaro, Cardinali, Bartoli. A disp.: Mannelli, Zerini, Secci, Pieralli. All.: Matteo Spaghetti.

CAVRIGLIA: Lovari, Cigolini, Nuzzi, Marinai, Mugnai, Fusai, Romagnoli, Setti, Sbragi, Aglietti, Mulinacci. A disp.: Pebees, Fronzeanu, Bacci, Artini, Mei. All.: Daniele Lovari.

ARBITRO: Giovanni Battista Picinotti di Arezzo.

RETI: Aglietti





Rontese – Gallianese 0-0

RONTESE: Scarpelli, Buzzigoli, Lepri, Manetti, Lavacchini, Vozza, Ferraro, Lapi, Piattoli, Morrocchi, Tiliwa. A disp.: De Sanctis, Ballini, Tagliaferri, Palazzoni, Ferraro.

GALLIANESE: Borsotti, Bartolacci N., Mannella, Landi, Del Mazza, Viccaro, Bartolini, Bartolacci F., Santilli, Ujku, Mattoni. A disp.: Gherardi, Bagni, Cappelli, Carbone, Focardi, Robucci.

ARBITRO: Leonardo Burgassi di Firenze





Sancascianese – Casolese 0-0

SANCASCIANESE: Ridi, Bellucci, Bandinelli, Sandroni, Corsinovi, Numakura, Bonarelli, Sima, Collacchioni, Lumachi, Brucia. A disp.: Casini, Bellosi, Coli, Damiani, Fantoni, Gabriel, Montagnani, Morelli, Strambi. All.: Paolo Mannucci.

CASOLESE: Pistolesi, Tramonte, Brettoni, Cellesi, Livi, Zacchia, Moreno, Mare, Caputo, Rega, Giorli. A disp.: Fiaschi, Zazzeri, Pistolesi Sabatino. All.: Graziano Saventi.

ARBITRO: Massimo Giolli di Empoli





Acquaviva – Cetona 2-1

S.P.ACQUAVIVA: Valdambrini, Solini, Mema D., Pomponi, Pippi, Ligioni, Mariani, Canapini, Malfa, Mema L., Obinna. A disp.: Mucciarelli Lazzerini Bertini Loi. All.: Mauro Schiavetti.

CETONA: Toppi, Baglioni, Spiti F., Spiti N., Brachi, Ceccattoni, Tomassetti, Cardetti, Maccari, Fanone, Lombardi. A disp.: Pellegrini, Tiezzi, Santoro. All.: Macchiaiolo.

Arbitro: Giovanni Curcio di Siena.

RETI: 7 rig. Malfa, 19' Brachi, 63' Obinna

NOTE: espulso al 25' Spiti F.





Castelnuovo V.C. – San Vincenzo 0-0

CASTELNUOVO V.C.: Hasani, Gherardi, Saccardi, Carmignani, Castellani, Malossi, Cascinelli, Vezzi, Strangio, Brondi, Nardi A. A disp.: Crocetti T., Crocetti G., Nardi Y., Cigni.

SAN VINCENZO: Breschi, Barsacchi, Bracci, Petricci, Arrighi, Amato, Mannari, Sparapani, Rossi, D’Agliano, Venucci. A disp.: Moscardini, Gherardini, Sicurani, Seydi, Tosi, Perillo, Manetti.

ARBITRO: Mattia Ricotta di Siena.

RETI:





Pieve al Toppo – Pienza 0-0

PIEVE AL TOPPO: Angori, Ermini, Lepri, Orlandi, Micheli, Franchi, Severi, Mencucci, Bernacchia, Menchetti, Palazzini. A disp.: Peruzzi, Monaci, Panozzi, Filvi, Balsamo, Kreymadi, Tani.

PIENZA:

Arbitro: Niccolò Monti di Firenze.