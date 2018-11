Serie D : Aquila Montevarchi e Pianese in campo per la Coppa Italia Inviato da Sonia Nuzzi 10 letture ) E’ cominciata alle 15.30, al “Brilli Peri” di Montevarchi, la gara di Coppa Italia Serie D fra i padroni di casa dell’Aquila e la Pianese. In palio il passaggio alla fase successiva (quarti di finale)...



... della manifestazione. Queste le formazioni scese in campo alle 14.30:



Aquila Montevarchi – Pianese 2-2

AQUILA MONTEVARCHI: Tegli, Achy, Meledandri, Lischi, Donatini, Fofi, Zini, Rialti, Adami, Mannella, Masini. A disp.: Pellegrini, Migliorini, Biagi, Regoli, Amatucci, Mini, Parigi, Diarrasouba, Mosti Falconi. All.: Simone Venturi.

PIANESE: Wroblewski, Selimi, Bracciali, Grea, Bernardini, Simeoni, Acatullo, Di Mascio, Buongiorno, Di Leo, Ravanelli. A disp.: Lombardini, Gagliardi, Siclari, Bianchi, Benedetti, Esposito, Trotta, Giustarini, Donati. All.: Marco Masi.

ARBITRO: Emanuele Braccaccini di Macerata, coad. da De Capua di Nola e Caputo di Benevento.

RETI: 5' Ravanelli, 21' e 48' Masini, 54' Buongiorno

Partita vivace e ricca di colpi di scena a Montevarchi. Passano in vantaggio gli ospiti dopo appena cinque minuti, grazie a un gol di Gianmarco Ravanelli, pareggiano i padroni di casa poco prima dell'intervallo con Bernardo Masini. Ad inizio ripresa risultato ribaltato, col vantaggio del Montevarchi, ancora con Masini, ma prima del decimo Daniele Buongiorno ristabilisce nuovamente la parità.









