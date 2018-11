Serie D : Oggi in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia Inviato da Sonia Nuzzi 15 letture ) Sono in programma per oggi pomeriggio, mercoledì 28 novembre, gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D, turno ad eliminazione diretta che prevede i rigori in caso di parità dopo...



...i tempi regolamentari.

Calcio d’inizio alle ore 14.30, ad eccezione di Casale-Unione Sanremo (ore 15) e Sammaurese-Matelica (ore 14). Rinviata al 9 gennaio 2019 la sfida Picerno-Messina per il concomitante impegno dei siciliani in uno dei sette recuperi di campionato previsti per oggi, contro il Castrovillari.



Questo il programma completo delle gare odierne e gli arbitri designati:

Gara 1 Casale - Sanremo – Arbitro: Valerio Crezzini di Siena - ore 15.00

Gara 2 Mantova - Villa D’Almé – Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Gara 3 Ambrosiana - Rezzato – Arbitro Niccolò Turrini di Firenze

Gara 4 Sammaurese - Matelica – Arbitro: Luca Calvi di Bergamo - ore 14.00

Gara 5 AQUILA MONTEVARCHI - PIANESE – Arbitro: Emanuele Bracaccini di Macerata

Gara 6 Flaminia - Real Giulianova – Arbitro: Ignazio Crescenti di Trapani

Gara 7 Sorrento - Albalonga – Arbitro: Valentina Finzi di Foligno



La vincenti accederanno ai quarti di finale, in programma per il prossimo 12 dicembre.









