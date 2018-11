Palazzo : Comunicate le date di Play-off e Quarti Under 17, 16 e 15 Inviato da Sonia Nuzzi 6 letture ) Sono state rese note dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Settore Giovanile e Scolastico, le date riguardanti i Play-Off e Quarti di Finale dei campionati Under 17, 16 e 15...



...di Serie A e B. Si parte domenica 5 Maggio, una settimana più tardi sarà la volta dei classe '2004.



UNDER 17 SERIE A-B: PLAY-OFF e QUARTI DI FINALE



1° TURNO PLAY-OFF: Domenica 5 Maggio 2019

2° TURNO PLAY-OFF: Domenica 12 Maggio 2019

QUARTI DI FINALE: Andata Domenica 19 Maggio 2019 - Ritorno Domenica 26 Maggio 2019



In caso di qualificazione della Nazionale Under 17 alla Fase Finale dell’Europeo (che si terraà in Repubblica di Irlanda, dal 3 al 19 maggio 2019) e di richiesta di posticipo inoltrata al Settore dalle società impegnate nei Play Off 1° e 2° Turno e nei Quarti di Finale che abbiano uno o più convocati, in deroga a quanto previsto dall’Art. 14 del Regolamento del Campionato, le date saranno le seguenti:



1° TURNO PLAY-OFF: domenica 19 Maggio 2019 o mercoledì 22 Maggio 2019



nel caso in cui la Nazionale disputi almeno la Semifinale dell’Europeo e comunque su richiesta della/e Società interessata/e.



2° TURNO PLAY-OFF: Domenica 26 Maggio 2019

QUARTI DI FINALE: Andata Domenica 2 Giugno 2019 - Ritorno Domenica 9 Giugno 2019



Le date della Fase Finale a 4 saranno riportate all’interno di apposito Comunicato Ufficiale.



UNDER 16 SERIE A-B: PLAY-OFF e QUARTI DI FINALE

1° TURNO PLAY-OFF: Domenica 5 Maggio 2019

2° TURNO PLAY-OFF: Domenica 12 Maggio 2019

QUARTI DI FINALE: Andata Domenica 19 Maggio 2019 - Ritorno Domenica 26 Maggio 2019



Le date della Fase Finale a 4 saranno riportate all’interno di apposito Comunicato Ufficiale.



UNDER 15 SERIE A-B: PLAY-OFF e QUARTI DI FINALE

1° TURNO PLAY-OFF: Domenica 12 Maggio 2019

2° TURNO PLAY-OFF: Domenica 19 Maggio 2019

QUARTI DI FINALE: Andata Domenica 26 Maggio 2019 - Ritorno Domenica 2 Giugno 2019



Le date della Fase Finale a 4 saranno riportate all’interno di apposito Comunicato Ufficiale.









