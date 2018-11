Torna di scena domani, mercoledì 28 novembre, la Coppa Toscana di Seconda Categoria, con la disputa dei sedicesimi di finale. Le 32 squadre rimaste il lizza si affronteranno...





...com’è ormai consueto, in gara unica e le vincenti accederanno agli ottavi, in programma per l’anno nuovo, e precisamente per mercoledì 16 gennaio 2019.

Ecco il programma di domani, completo di orari, campi di gioco e arbitri designati:



Castelfranco Calcio – Giovani Rossoneri

ore 20.45 stadio “Martini” Castelfranco di sotto. Arbitro: Gabriele Baschieri di Lucca

Meridien Larciano – Montagna Pistoiese

ore 21.00 stadio Larciano – Arbitro: Danilo Barretta di Pistoia

Fulgor Castelfranco – Cavriglia

ore 14.30 com.le “Nardi” Castelfranco di Sopra. Arbitro: Giovanni Battista Picinotti di Arezzo

Querceto – Pietà 2004

ore 21.00 campo “Rossi” Prato. Arbitro: Luca Marotta di Prato

Lorese – Olmo Ponte

ore 20.45 com.le Loro Ciuffenna. Arbitro: Cosimo Papi di Prato

Rontese – Gallianese

ore 14.30 comunale Ronta. Arbitro: Leonardo Burgassi di Firenze

Sancascianese – Casolese

ore 14.30 stadio San Casciano val di Pesa. Arbitro: Massimo Giolli di Empoli

Virtus Laurenziana – F.C.Cubino

ore 20.45 via di Caciolle. Arbitro: Gianmarco D'Orsi di Prato

Acquaviva – Cetona

ore 14.30 stadio Acquaviva. Arbitro: Giovanni Curcio di Siena

Castelnuovo V.C. – San Vincenzo

ore 14.30 “Orsini” Castelnuovo val di Cecina. Arbitro: Mattia Ricotta di Siena

Pieve al Toppo – Pienza

ore 14.30 Civitella, Pieve al Toppo. Arbitro: Niccolo' Monti di Firenze

Portuale Guasticce – Tirrenia

ore 20.30 com.le “Bosco” Guasticce. Arbitro: Michele Ianniello di Lucca

Romagnano Calcio – Filvilla

ore 14.30 Romagnano. Arbitro: Lorenzo Tersitti di Lucca

S.Filippo – Corsagna

ore 20.45 campo San Filippo, Lucca. Arbitro: Giovanni Macca di Pisa

S.Giuliano – Sporting Pietrasanta

ore 20.45 com.le “Bui” San Giuliano Terme. Arbitro: Giacomo Tuccoli di Livorno

Sorano – Neania Castel del Piano

ore 14.30 stadio dei Pini, Sorano. Arbitro: Ares Andrea Schiavo di Grosseto