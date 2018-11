I rossoblù della Sestese si riconfermano in testa seguendo un percorso anomalo: perdono lo scontro diretto con la Cattolica ma di contro fanno il pieno di vittorie...



...in tutte le restanti partite del fine settimana. L'altro scontro diretto in programma nella categoria Allievi fra Cattolica e Tau è terminato in parità.

La classifica subisce un cambiamento: da un gruppetto di testa composto da 3-4 società seguito da un più nutrito plotoncino d'inseguitrici, assistiamo ora a una lunga fila indiana perlomeno nelle prime dieci posizioni.

Nessun poker di vittorie, due le triplette messe a referto da Aquila Montevarchi (miglior score e vetrina settimanale) e dall'Olmoponte (in serie positiva da tempo, giunge ora in diciannovesima posizione); sei le doppiette fatte nel dodicesimo turno con l'Impruneta Tavarnuzze che infila la seconda consecutiva (anche lei in serie positiva sta risalendo diverse posizioni). In coda prima vittoria per la Polisportiva 90 e primo punto per i bianconeri della Rufina.

Rinviate d'ufficio tutte le gare della Sinalunghese per il grave lutto subito.







SOCIETÀPIÙ DELLA SETTIMANA: Sestese Calcio (seconda consecutiva)



VETRINA DELLA SETTIMANA: Aquila 1902 Montevarchi



MAGGIOR NUMERO DI PUNTI FATTI: 15 Aquila 1902 Montevarchi



MIGLIOR BALZO IN CLASSIFICA: dalla 6ª posizione alla 5ª posizione Aquila Montevarchi

BALZO PIÙ LUNGO IN CLASSIFICA: dalla 49ª posizione alla 40ª posizione Coiano Santa Lucia



POKER 4 su 4: -----

TRIPLETTA 3 su 3: Aquila 1902 Montevarchi; Olmoponte Arezzo

DOPPIETTA 2 su 2: Impruneta Tavarnuzze (seconda consecutiva); Bellaria Cappuccini; Coiano Santa Lucia; Mezzana; San Donato Tavarnelle; San Miniato



SOCIETÀ DI PURO SETTORE PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: San Michele Cattolica Virtus (2ª posizione) stabile

SOCIETÀ CON DUE SQUADRE PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: San Donato Tavarnelle (24ª posizione) stabile

SOCIETÀ CON UNA SQUADRA PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: Ghivizzano Borgo a Mozzano e Real Forte Querceta (36ª) guadagnano 2 posizioni

SOCIETÀ AL COMANDO IN CLASSIFICA GENERALE: San Michele Cattolica Virtus