Grande vittoria delle Badesse contro il Signa, nella tredicesima giornata del girone B di Eccellenza; ecco il tabellino e la cronaca della partita disputata ieri pomeriggio:



Badesse – Signa 5-2



BADESSE (4-3-1-2): Di Iorio, Camilli, Romani, Mannini (85’ Lellis), Santini (67’ Bongini), Marchi, Mitra, Bonechi (67’ Laruccia), Casucci, Crocetti, Bandini (77’ Redi). A disp.: Pupilli, Colibazzi, Stolzi, Caponi, Contorni. All.: Luca Alunno Corbucci.

SIGNA (4-1-3-2): Cappelli, Franzoni, Strupeni, Alicontri, Gabrielli, Coppola (75’ Capochiani), Bizzetti (46’ Sordi), Bartolozzi (67’ Marrani), Dainelli, Tomberli, Shabanaj (46’ Casalini). A disp.: Scrò, Bruni, Vegni, Ceccatelli, Rosi. All.: Cristiani.

ARBITRO: Giordano di Grosseto, coad. da Lampedusa di Grosseto e Giannetti sez. Valdarno.

RETI: 43’ e 71’ Crocetti, 52’ Tomberli, 57’ rig. Bandini, 70’ rig. Coppola, 87’ Mitra, 90+2’ Casucci.

NOTE: leggera pioggia, campo pesante. Ammoniti: Bandini, Santini, Mannini, Marchi, Tomberli, Strupeni, Dainelli e Capochiani. Angoli: 5-1. Recupero: 1’+5’.



Grande prestazione dei biancocelesti che hanno inflitto al Signa una pesante sconfitta, sia nel punteggio e sia nella qualità del gioco. La partita, disputata su un terreno di gioco reso pesante dalla pioggia caduta fin dal pomeriggio di sabato, ha messo in evidenza una prestazione tecnica ed agonistica di assoluto rilievo da parte dei ragazzi di mister Alunno Corbucci che, seppur raggiunti per due volte dalla compagine fiorentina, hanno saputo con forza e carattere rimettersi in carreggiata per poi dilagare nei minuti finali.

Nella prima frazione di gioco il Signa ha cercato di arginare con successo le azioni offensive dei locali, tanto che non si registrano azioni degne di rilievo. Poi la pressione dei locali aumenta costantemente fino al minuto 44 quando arriva, con merito, la rete del vantaggio: Mitra, su azione d’angolo, mette a centro area con Bandini che prolunga sul secondo palo, dove trova pronto capitan Crocetti alla deviazione vincente di testa. In avvio di ripresa il Signa trova subito la rete del pareggio grazie a Tomberli che, con una fortunosa carambola, mette la palla all’incrocio dei pali. La gioia degli ospiti dura solo tre minuti perché al 12’ Bonechi, viene steso in piena area costringendo il direttore di gara, ben appostato, a concedere la massima punizione che Bandini trasforma con freddezza. Gli ospiti tentano una timida reazione ed al 24’ rimettono in discussione il risultato con Coppola, che trasforma un calcio di rigore assegnato per atterramento in area di Tomberli ad opera di Mannini. Nemmeno il tempo di battere la palla al centrocampo che il Badesse riesce nuovamente a ribaltare il risultato: in una concitata azione che vede come protagonisti prima Camilli e Bandini, poi si inserisce Crocetti che con un tap-in vincente mette a segno la sua doppietta personale.

Gli ospiti tentano nuovamente di riequilibrare il risultato ma prima Mitra, con una bordata dal limite dell’area, e poi Casucci, con un micidiale contropiede, scrivono la parola fine ad una gara bellissima ed entusiasmante.

