Si è conclusa nel pomeriggio, con la gara fra Sampdoria ed Empoli, la nona giornata del campionato Primavera. La squadra di Zauli ha subito l’ennesima sconfitta...



...che la tiene agganciata, solitaria, al fondo della classifica. La Samp invece incamera tre punti importanti che le consentono di risollevarsi un po’, agganciando il Sassuolo a quota 10.

Il gol che ha deciso l’incontro è arrivato al 18’ della ripresa, grazie a una bellissima punizione di Bahlouli, dopo un discreto primo tempo dell’Empoli, che era andato più volte vicino al gol rispetto ai doriani.

Subito il gol, gli azzurri hanno un po’ mollato, lasciando spazi alla Samp, che ha sfiorato il raddoppio in più occasioni.



Sampdoria-Empoli 1-0

SAMPDORIA: Hutvagner; Doda, Veips, Farabegoli, Campeol; Benedetti, Peeters, Canovi; Bahlouli (85′ Maglie), Cabral (66′ Yayi Mpie), Stijepovic. A disp.: Boschini, Giordano, Maggioni, Sorensen, Casanova, Nobrega, Perrone, Soomets, Amado, Boutrif. All.: Pavan.

EMPOLI: Saro; Bittante, Canestrelli, Becagli, Ricchi; Ricci (64′ Viligiardi), Belardinelli, Asllani (45′ Perretta); Montaperto, Said, Zelenkovs (64′ Bozhanay). A disp.: Vivoli, Donati, Matteucci, Gianneschi, Milani, Matteoni, Bertolini. All.: Zauli.

ARBITRO: Davide Curti di Milano.

RETE: 63’ Bahlouli.

NOTE: ammoniti Canestrelli, Becagli, Peeters.