Concluse da poco le partite della quattordicesima giornata, ecco il riepilogo dei risultati e la classifica aggiornata, a cura di Valerio Pieraccini:



GIRONE E Giornata 14



La giornata si apre con l’anticipo del sabato che vede pareggiare 0-0 lo Sporting Trestina sul campo del Cannara. Nella domenica, vittorie interne per 2-1 del Viareggio sul Bastia e del Tuttocuoio sul Prato. GhiviBorgo che batte la Pianese 2-0; il Ponsacco strapazza il San Gimignano per 4-0. Nel derby della Versilia, 2-0 del Seravezza sul Real Forte Querceta. Colpi esterni di San Donato Tavarnelle sullo Scandicci (1-2) e della Massese sul Gavorrano (2-3). L’unico pareggio di giornata è l’1-1 tra Montevarchi ed Aglianese. Non è stata giocata la gara tra Sinalunghese e Sangiovannese a causa del terribile lutto occorso nella squadra di Sinalunga: è, infatti, venuto a mancare, in un incidente stradale, il giovane Matteo Della Lena.

La classifica: Ponsacco e Tuttocuoio 31, Ghiviborgo 30, Pianese 24 Trestina 24. Aquila Montevarchi e Seravezza 23, Sangiovannese 22, San Donato Tavarnelle e Cannara 19, Gavorrano 17, Viareggio 2014 e Bastia 15, Aglianese 14. Zona play-out composta da Scandicci e Sinalunghese 12, Real Forte dei Marmi Querceta 11, Massese 10. Chiudono Prato e San Gimignano, rispettivamente a 10 e 9. Sinalunghese e Sangiovannese una giornata in meno.