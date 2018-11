Anche la selezione regionale femminile comincia la preparazione al prossimo Torneo delle Regioni 2019, e il Commissario Tecnico Simone Maccari ha indetto...





... un raduno, per il prossimo mercoledì 28 novembre per un allenamento di selezione proprio in vista di quell’appuntamento.

Le ragazze convocate si raduneranno alle ore 14.00 di mercoledì prossimo al Centro Tecnico Federale di Coverciano; si tratta di:



Margherita Bigazzi, Alessia Fabbri e Viola Mussi (Aquila Montevarchi), Chiara Maggi e Maria Chiara Pierini (Bellaria Cappuccini), Erica Andrei, Sara Galigani, Gaia Piccini e Gaia Zani (Centro Storico Lebowski), Alice Michelotti (Colligiana), Matilde Pompignoli (Giovani Granata Monsummano), Matilde Carletti, Elisa Gradassi, Sara Niccolini e Sara Tani (Sorgenti Livorno), Rebecca Benelli e Giulia Guivizzani (Marzocco Sangiovannese), Ilaria Italiano e Giulia Martinelli (Pistoiese), Gaia Giammattei ed Eleonora Giovannini (Carli Salviano), Marta Incagli e Gemma Meucci (Pontassieve), Marta Bugiani, Asia Nesti e Martina Qafoku (Real Aglianese), Francesca Marraccini, Michelle Marrone e Elisa Riccio (Real Montecarlo), Irene Biolo e Giulia Deplano (Rinascita Doccia), Alessia Verdi (Sant’Agata), Veronica Di Laura, Carlotta Nardi, Matilde Toppi e Selvaggia Tordini (San Miniato), Carolina Cosi (Vigor Rignano).