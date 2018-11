E’ il momento dell’ormai consueta rubrica dedicata alle precisazioni e alle correzioni pervenute in redazione relative all’ultimo numero di Calciopiù. Intanto ringraziamo tutti coloro...





Intanto ringraziamo tutti coloro che si prendono la briga di contattarci per segnalarci quello che non va e li invitiamo a farlo ogni volta che ne vedono la necessità.



Ed eccoci alle vostre segnalazioni:



- Nella descrizione della gara Bibbiena – Atletico Lucca categoria Allievi B Regionali, il nostro cronista ha omesso di descrivere un palo colpito da Fattorini per i lucchesi. Forse un momento di distrazione ma rimediamo citandolo qui.



- La partita Belmonte – Fiorentina della categoria Esordienti B girone A è finita 3-5 e non 3-4 come da noi riportato, il quinto gol viola lo ha messo a segno Buzzanga.



- Nella classifica dei Giovanissimi B di Siena mancava il risultato di un recupero giocato la scorsa settimana, quello fra Virtus Chianciano e Monteroni finito 17-0. Aggiunti i 3 punti al Chianciano, ora la classifica è a posto!



- Nella partita Atletico Lucca – Valdinievole Montecatini della categoria Juniores Regionali (girone B) finita 0-4, la doppietta assegnata a Capitanini (rimasto in panchina) è stata in realtà messa a segno da Biagioni.