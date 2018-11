Eneri Taraj conosce bene la Versilia: due stagioni fa ha giocato nel Pietrasanta ed oggi è un nuovo attaccante del Camaiore. La punta, classe ’96, dopo un inizio...



... di stagione allo Sporting Cecina ha deciso di trasferirsi in blau-grana, rinforzando un reparto costituito da giocatori di valore come Mancini, Nardini e D’Antongiovanni.



Dicevamo, i primi mesi della stagione 2018-19 li hai vissuti con la maglia dello Sporting Cecina. La società cecinese sta attraversando ora un periodo di gran difficoltà…

“La situazione è stata molto difficile. Dopo molti rinvii circa il pagamento del mese di settembre, la squadra ha richiesto chiarezza e ci è stato riferito come, appunto, non vi fossero soldi per i pagamenti”.

Chiusasi la parentesi-Sporting Cecina, si apre l’avventura con il Camaiore.

“Ho trovato l’accordo con il Camaiore: mister Mirko Pieri mi sta provando nel ruolo di prima punta”.

Con il tuo ingaggio, il Camaiore può pensare di disputare una buona stagione.

“Lo spero e credo anch’io di poter migliorare; ogni domenica abbiamo in palio 3 punti e l’importante è arrivare a quota 35-40 in classifica il prima possibile, poi vedremo”.

Una rosa che vanta nomi di grande livello, quella del Camaiore. Sei d’accordo?

“Sì, c’è tanta qualità, con giocatori come Barsottini, Mitrotti e tutti gli altri tra centrocampo ed attacco, sono riusciti a sviluppare un gioco importante e coinvolgente”.



Valerio Pieraccini