Il Real Forte dei Marmi Querceta, dopo l’esonero di Carlo Bresciani, ha affidato la propria panchina a mister Marco Brachi, nelle ultime stagioni alla guida di Scandicci...





...Fortis Juventus e Sporting Club Trestina.



Mister, quella del Real Forte dei Marmi Querceta è stata una chiamata inaspettata?

“Quando due anni fa con lo Scandicci giocammo in Coppa Italia contro il Real Forte Querceta, avevo notato la positiva impressione destata nel presidente Alessandro Mussi. In estate, vi era stata qualche parola, poi ci siamo trovati qualche settimana fa a vedere Massese-Prato ed abbiamo chiacchierato con il presidente, sempre sulla base di una grande stima reciproca. Arrivare al Real Forte dei Marmi Querceta era un sogno che si sarebbe potuto avverare ma a cui non pensavo”.

Ha già un’idea da quale base ripartire?

“Credo sia ancora presto e, se devo essere sincero, in questo momento non mi soffermo certo sul risultato. Devo costruire, guardare al futuro e a ciò che accadrà quando si aprirà la nuova finestra di mercato”.

A livello di singoli, il Real Forte dei Marmi Querceta ha elementi di primo livello, come ad esempio Leonardo Massoni, che ha sempre giocato in categorie superiori…

“Da quando sono arrivato al Real Forte Querceta, ho sempre dichiarato che la base di squadre è importante. Dobbiamo capire cosa sia successo in questi mesi: se qualche giocatore si sia accontentato od adeguato, se chi è tanto che milita in nero-blu abbia la “pancia piena”. Non so, devo capire bene in questi giorni chi può continuare a lavorare con me. Io, dal primo giorno, ho detto che mi piacerebbe portare questo gruppo fino alla fine, però bisogna agire per il bene della società”.



Valerio Pieraccini