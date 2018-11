Varie : Iniziativa particolare per la Giornata del 25 Novembre Inviato da Sonia Nuzzi 1 letture ) Un’iniziativa davvero particolare in occasione della Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne, programmata per domenica prossima, 25 novembre.



L’ha ideata e organizzata il Viola Club “Go Women’s”, primo club in Italia dedicato ad una squadra di calcio femminile, la Fiorentina, di cui è presidente Sonia Nuzzi. L’iniziativa nasce dalla mente fervida di Fabio Puglisi, responsabile management del club, promotore di un accordo di collaborazione con la Cooperativa Sociale “Controvento” di Assisi (nata nel 2015 per sostenere donne e mamme in difficoltà, nonché i relativi figli generati il più delle volte in seguito a forme di violenza o stupro); si tratta in sostanza di portare allo stadio “Bozzi” di Firenze, in occasione della gara del campionato di Serie A Femminile fra Fiorentina e Juventus, in programma appunto per domenica 25 novembre alle ore 12.30, una discreta rappresentanza di donne assistite dalla Cooperativa accompagnate dai relativi figli, totalmente a spese del club, al fine di regalare loro una giornata, speriamo, serena e spensierata.



Scendendo nel dettaglio, un pullman, appositamente noleggiato dal Viola Club, partirà domenica mattina da Rivotorto (Assisi) in direzione Firenze con 8 donne, 7 bambini e 2 psicoterapeuti a bordo, accompagnati da alcuni membri del nostro club; all’arrivo allo stadio “Bozzi” riceveranno la sciarpa del club, omaggi floreali e gadgets, oltre ad una colazione a sacco offerta dal Ristorante “Kilometro 0 – Cucina Arte e Cultura” di Firenze. Al termine della partita la Fiorentina Women’s consegnerà, su richiesta del Club, una maglia ufficiale della squadra autografata da tutte le giocatrici ai due rappresentanti della Cooperativa sociale e quindi il pullman farà ritorno ad Assisi.



Un piccolo gesto e al tempo stesso un modo concreto per celebrare la Giornata contro la Violenza sulle Donne!







