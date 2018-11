E’ iniziata alle 14.30, allo stadio “Tre Fontane” di Roma, la sfida valida per la nona giornata di campionato Primavera fra Roma e Fiorentina. Uno scontro d’alta classifica...





..., visto che i giallorossi occupano attualmente la prima posizione, mentre i viola (reduci dal brutto e imprevisto stop contro il Cagliari prima della sosta) si trovano a quota 15 punti.



Questo il tabellino della gara:



Roma-Fiorentina 1-2

ROMA (4-3-3): Pagliarini; Bouah (35' Parodi), Trasciani, Cargnelutti, Semeraro Pezzella (71' Bamba), Riccardi, Chierico (46' Marcucci), D’Orazio (46' Greco), Celar, Cangiano. A disp.: Zamarion, Coccia, Santese, Simonetti, Buso, Bucri, Besuijen, Silipo. All.: Alberto De Rossi.

FIORENTINA (4-3-3): Chiorra; Ferrarini, Antzoulas, Gillekens, Simonti (65′ Ponsi); Beloko, Lakti, Montiel (89′ E. Pierozzi); Meli (78′ Hanuljak), Bocchio (78′ Longo), Koffi (78′ Maganjic). A disp.: Chiossi, Gelli, E. Pierozzi, Fiorini, Toure, Nannelli, Simic. All.: Emiliano Bigica.

ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno, coad. da Cortese di Palermo e Poma di Trapani.

RETI: 30’ Meli, 35’ Antzoulas, 82 rig. Celar.



La Fiorentina parte subito a spron battuto e nei primi minuti si presenta per ben due volte pericolosamente davanti alla porta difesa da Pagliarini, entrambe le occasioni scaturiscono da altrettante conclusioni del talentuoso francese Montiel, ma terminano fuori di poco. La Roma cerca di replicare ma sono ancora i viola a creare pericoli e la Roma in questa fase è praticamente inoffensiva ed irriconoscibile. Una punizione di Pezzella e un inserimento di Celar sono le uniche sortite offensive dei ragazzi di De Rossi. Al 23’ la Fiorentina va vicinissima al vantaggio con un colpo di testa di Bocchio che esce di poco. Un minuto dopo arriva il primo cartellino giallo ed è per il giallorosso Pezzella. Al 28’, improvvisa, la prima vera occasione per la Roma, grazie a un “bolide” di D’Orazio che si stampa sulla traversa! Ma è un fuoco di paglia, perché un minuto dopo arriva il (meritato) vantaggio dei viola, oggi in maglia bianca: Meli riceve palla dalla destra, controlla e calcia dal limite dell’area spedendo il pallone nell’angolino basso alla sinistra di Pagliarini! Un gran bel gol che legittima la superiorità mostrata fin qui dalla Fiorentina. Arriva il primo cartellino anche per i viola e tocca a Koffi, per fallo sul difensore giallorosso Bouah, costretto ad uscire. Al suo posto Parodi. E un minuto dopo arriva anche il raddoppio della Fiorentina: sugli sviluppi di un angolo dalla destra, Pagliarini esce a vuoto e spalanca la strada ad Antzoulas, che ne approfitta e insacca di testa. La Fiorentina non è ancora paga ed insiste, andando vicina al tris con Meli, che calcia a botta sicura di sinistro ma colpisce la traversa. Un’occasione per parte prima dell’intervallo, ma non cambia la sostanza.

Nella ripresa, dopo un paio di sostituzioni e, immaginiamo, la strigliata di mister De Rossi, la Roma torna in campo più determinata; al 52' colpisce un altro palo, questa volta con Cangiano; al 60' punizione insidiosa di Celar ma Chiorra non si fa sorprendere. Al 68' la Fiorentina va vicina al tris con Montiel, che di sinistro cerca il palo lontano ma la palla finisce fuori di poco. Sul ribaltamento di fronte è Pezzella ad insidiare la porta di Chiorra, ma senza esito. Il portiere viola è messo a dura prova al 73' da una conclusione ravvicinata di Riccardi, ma se la cava alla grande! All'82' l'episodio che potrebbe riaprire la partita: scintro fra , l'arbitro concede il calcio di rigore, Celar trasforma. 1-2.