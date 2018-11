La gara della undicesima giornata del campionato di Eccellenza girone A fra Grosseto e Valdinievole Montecatini, prevista da calendario per domenica 25 novembre, è stata





...anticipata a domani, sabato 24 e sarà disputata presso l’impianto di Bagno di Gavorrano. Invariato l’orario d’inizio (ore 14.30).



Lo spostamento del terreno di gara si è reso necessario per l’indisponibilità dello “Zecchini” di Grosseto a seguito della semina del manto invernale. Grazie all’aiuto del Comune di Grosseto sono stati allestiti due pullman gratuiti che porteranno a Gavorrano gli abbonati e li riporteranno a Grosseto al termine del match. La partenza avverrà alle ore 13 di sabato 24 novembre dal piazzale posto dietro la gradinata dello Zecchini. Sarà possibile esercitare il diritto al trasporto gratuito esibendo il proprio abbonamento.

Da sottolineare la grande disponibilità dell’U.S.Gavorrano, dal momento che i rossoblu il giorno seguente ospiteranno la Massese per il campionato di Serie D girone E.