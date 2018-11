Roberto Franchini è l’allenatore della squadra Juniores del Viareggio 2014. Le “zebrette” disputano il campionato Juniores Nazionale Girone F.



In campionato contro la Lavagnese non siete riusciti a vincere…

“Abbiamo effettuato un buonissimo primo tempo, condito da occasioni clamorose per segnare con Di Stefano e con Manfredi, ma non abbiamo concretizzato. Nel secondo tempo, il piglio non è stato lo stesso e, complici alcune disattenzioni di troppo, ai primi due tiri in porta, la Lavagnese ha segnato altrettante reti”.

L’obiettivo stagione qual è?

“Siamo tutti 2001 e 2002 e l’obiettivo è quello di far crescere i giocatori per portarli in prima squadra”.

E in tal senso vedi qualcuno che potrebbe essere già pronto per la prima squadra?

“Di ragazzi ce ne sono tanti, 3-4 di sicuro. È necessario però considerare che la prima squadra del Viareggio 2014 è molto giovane e va in campo, generalmente, con 6-7 quote”.

State vivendo un momento non felicissimo in termini di mero risultato, fermo restando l’enorme qualità espressa dal vostro gioco.

“É importante che ciò non vada ad incidere su tutto quello che è stato fatto di buono. È un gruppo di lavoratori valido e serio. Guardo con serenità ed ottimismo al futuro, data anche l’ambizione del progetto, sperando di portarlo a termine e permettendo a qualche ragazzo di poter esordire in prima squadra”.



Valerio Pieraccini