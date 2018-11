E' terminata da poco la quarta e ultima partita dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. Alle 19.30 al campo “Bresci” della Rufina sono scesi in campo...



...i padroni di casa e i senesi dello Sporting Club Asta.



Queste le formazioni delle squadre:



A.Rufina – S.C.Asta 6-1

AUDAX RUFINA: Muscas, Fossi, Galantini, Chirici, Giannelli, Carnicci, Boninsegni, Bestrova, Penso, Mazzoni, Pratesi. A disp.: Pieraccioli, Rossi, Balloni, Perilli, Somigli A., Somigli M., Tatini, Sani, Maida. All.: Simone Pinzauti.

S.C.ASTA: Anselmi, Roncucci, Fantoni, Scelzo, Cerretani, Simone, Cenni, Curcio, Lorenzini, Mazza, Carone. A disp.: Mariotti, Campisi, Abbate, Pasquinuzzi, Graziano, Rossi, Bruni.

ARBITRO: Flavio Barbetti di Arezzo, coad. da Liberatori di Arezzo e Furiesi di Empoli.

RETI: 10' Mazzoni, 25' Boninsegni, 48' Penso, 51' rig. Carone, Mazzoni, Pratesi, Mazzoni.



Doppio vantaggio della Rufina al termine del primo tempo. I ragazzi di Pinzauti si portano in vantaggio dopo una decina di minuti: fuga sulla sinistra di Mazzoni, che scende sulla fascia, poi si accentra, entra in area e batte il portiere Anselmi. Al 25' il raddoppio: lancio lungo da centrocampo per Penso, che raccoglie e smista al centro per l'accorrente Boninsegni che non si fa pregare e batte di nuovo il portiere ospite.

Irrilevante la reazione dell'Asta, che non si vede praticamente mai nell'area avversaria.

La ripresa si apre col gol dopo pochi minuti di Penso, che porta la Rufina sul 3-0, ma poco dopo l'Asta sembra poter riaprire la partita, segnando su calcio rigore concesso per un fallo in mischia in area rufinese con Graziano. Ma è solo un fuoco di paglia perché la Rufina replica subito e va a segno al termine di un contropiede con Mazzoni. L'Asta molla e i padroni di casa dilagano, andando a segno ancora con Pratesi e infine con Mazzoni, chi sigla la tripletta e porta a casa il pallone della gara!

Finisce con un tennistico 6-1 che consente alla Rufina di accedere alle semifinali di Coppa, in programma a gennaio, contro il Terranuova Traiana.