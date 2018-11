Sono state giocate nel pomeriggio tre delle quattro gare dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. In particolare si trattava delle gare di Antignano, Gaiole in Chianti e Maliseti...



...mentre alla Rufina la gara contro l’Asta inizierà alle ore 19.30.



Ecco le formazioni scese in campo alle 14.30:



Armando Picchi – Cascina 1-3

ARMANDO PICCHI: Figaro, Imparato, Grossi, Ghelardi, Caccio, Brondi M., Taddei, Balleri, Andolfi, Neri, Bachini. A disp.: Malasoma, Pietranera, Marinelli, Meini, Lazzerini, Catarzi, Di Grande, Di Batte, Bartorelli. All.: Nicola Sena.

CASCINA: Mansani, Landi, Mattiello, Naldini, Lotti, Burgalassi, Puccini, Aiello, Vaglini, Giudici, Ciappi. A disp.: Rossi, Giorgi, Fiumanò, Pellerino, Micheletti, Morelli, Colombini, Perissinotto. All.: Polzella.

ARBITRO: Alessio Serra di Grosseto, coad. da Chernenkova di Piombino e Napolano di Empoli

RETI: 5' Giudici, 63' Taddei, 72' Morelli, 77' autorete.

Passa quasi subito in vantaggio il Cascina sul campo dell'Armando Picchi, che non riesce a riequilibrare le sorti e va all'intervallo sotto di una rete. Nella ripresa i ragazzi di Sena entrano in campo con un piglio diverso e all'8' trovano il pareggio con Taddei. Ma la situazione di parità è destinata a durare poco, perchè al 27' arriva il nuovo vantaggio del Cascina col subentrato Morelli e cinque minuti dopo gli ospiti allungano con una sfortunata autorete della difesa locale.



Chiantigiana – Terranuova Traiana 1-2

CHIANTIGIANA: Gasparri, Caramanico, Bartoli, Qehajaj, Signorini, Petracchi, Mariani, Tafliaj, Fontanelli, Rosi, Recchi. A disp.: Mengoni, Della Corte, Muca, Battagello, Tonizzo, Pobega, Bucciarelli. All.: Paolo Molfese.

TERRANUOVA TRAIANA: Alterini, Bencivenni, Falchi, Massai, Tomberli, Bettini, Matesini, Lazzerini, Dati, Corsi, Meazzini. A disp.: Romolini, Bartolucci, Nuzzi, Gualdani, Grazzini, Francini, Cristiano, Rovai. All.: Marco Becattini.

ARBITRO: Leonardo Burgassi di Firenze, coad. da Cerofolini di Arezzo e Chiesi di Prato.

RETI: 75' Bettini, 80' Recchi, 88' Massai.

Nel primo tempo la Chiantigiana dimostra una certa superiorità, ma non riesce a trovare la via del gol e all'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa niente da segnalare fino alla mezzora, quando passa in vantaggio il Terranuova Traiana con Bettini. La Chiantigiana, vincitrice della scorsa edizione della Coppa, reagisce prontamente e si riporta in parità nel giro di cinque minuti, grazie a Recchi. Ma nel finale, quando la partita volgeva verso i supplementari, ecco il nuovo vantaggio degli ospiti, grazie a Massai che porta il Terranuova Traiana sul 2-1 e alle semifinali di Coppa.



Maliseti Tobbianese – Montespertoli 0-1

MALISETI TOBBIANESE: Salvi, Magni, Cavalieri, Amerigihi, Del Bianco, Manetti, Paoli, Picchianti, Lanzilli, Rosi, Fasciglione. A disp.: Cuorvo, Santini, Breschi, Vannucchi, Caggianese, Giandonati, Leporatti, Bambini, Zine. All.: Fabio Vichi.

MONTESPERTOLI: Minò, Bartolini, Morandi, Vaiani, Tafi, Andorlini, Cerrato, Varriale, Signorini, Maltomini M., Vanni. A disp.: Giusti, Dupi, Vannucci, Cordioli, Mariottini, Maltomini L., Mazzantini, Marini. All.: Piero Carovani.

ARBITRO: Tommaso Bassetti di Lucca, coad. da Cantore di Firenze e Giuntoli di Pistoia

RETE: 72' rig. Signorini.

Inizia più convinto il Montespertoli, che nei primi dieci minuti conclude verso la porta locale con due calci di punizione; al 14’ ancora Montespertoli con Marco Maltomini che dai 25 metri impegna Salvi, che se la cava bene. L'iniziativa degli ospiti va calando col passare dei minuti e si va all'intervallo senza altro da segnalare.

Nella ripresa parte meglio la squadra di casa che al 17' ha un'occasionissima con Rossi, che dribbla tutti, cerca di saltare anche il portiere ma al momento decisivo si fa chiudere e non riesce a concludere. Al 25' si rivede il Montespertoli: occasione per Vanni ma la sua conclusione finisce sull'esterno della rete. È il preludio del vantaggio ospite che arriva due minuti dopo: fallo in area del Maliseti, calcio di rigore e rosso a Manetti per doppia ammonizione, anche se il giocatore da ammonire pareva essere un altro. Dal dischetto tira Signorini e segna. 0-1. Pur ridotto in 10 il Maliseti non si arrende e al 31' crea una clamorosa occasione per il pari con Leporatti che tira sul portiere da posizione favorevole. Insiste il Maliseti e con una mischia mette di nuovo in difficoltà il Montespertoli. Al 42' occasione per il Montespertoli, è bravo il portiere locale Salvi a respingere coi piedi. Non succede altro e a passare il turno è il Montespertoli.



LE SEMIFINALI

In base ai risultati del pomeriggio (e in attesa di quello serale), questi gli accoppiamenti per le semifinali, in programma per il 6 febbraio 2019: Cascina - Montespertoli e vinc. Rufina/Asta - Terranuova Traiana.