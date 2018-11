Varie : Societàpiù: Sestese in testa, Scandicci poker Inviato da Sonia Nuzzi 32 letture ) Nonostante la sconfitta nello scontro diretto (prima contro seconda) i rossoblù sestesi (SocietàPiù) riconquistano la vetta in virtù del pieno di vittorie negli altri incontri; i giallorossi...



...di Soffiano invece incappano in una giornata di pareggi che non sono sufficienti a tenere la testa della graduatoria e sono costretti a passare il testimone.

Scandicci protagonista dell'impresa di giornata: cala un poker importantissimo ai fini della classifica (miglior score e vetrina settimanale) che gli consente di annullare in un sol colpo lo svantaggio dal terzetto al comando; inoltre si aggiudica l'altro scontro diretto in calendario (col Tau Altopascio, terza contro quarta) arrivando a sola mezza incollatura dai “cavalieri” che rimangono sul terzo gradino del podio. La Zenith, in serie positiva, si conferma la quinta forza della meritocratica.

Nessuna tripletta, tre le doppiette fatte nell'undicesimo turno.



SocietàPiù della settimana: Sestese Calcio



Vetrina della settimana: C.S. Scandicci 1908



Maggior numero di punti fatti: 18 C.S. Scandicci 1908



Miglior balzo in classifica: dalla 2ª posizione alla 1ª posizione Sestese Calcio (secondo consecutivo)

Balzo più lungo in classifica: dalla 113ª posizione alla 105ª posizione Aullese



Poker 4 su 4: C.S. Scandicci 1908

Tripletta 3 su 3: -----

Doppietta 2 su 2: Castelfiorentino; Impruneta Tavarnuzze; Santa Firmina



Società di Puro Settore più alta in classifica: San Michele Cattolica Virtus (2ª posizione) perde un posto

Società con due squadre più alta in classifica: San Donato Tavarnelle (24ª posizione) guadagna 3 posti

Società con una squadra più alta in classifica: in 38ª posizione: Seravezza e Ghivizzano Borgo a Mozzano stabili; Real Forte Querceta new entry

Società al comando in classifica generale: San Michele Cattolica Virtus







