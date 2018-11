Anteprima : E' pronto un altro numero da non perdere di Calciopiù Inviato da Sonia Nuzzi 179 letture ) Andrà in stampa fra pochi minuti l’edizione n.38 di Calciopiù. Un numero come al solito denso di contenuti, un vero e proprio condensato di quanto è successo sui campi...



...della Toscana nel fine settimana appena trascorso. Una valanga di risultati, classifiche, marcatori, commenti, calciatoripiù e tutto quello che riguarda i campionati che vanno dalla Serie D ai Pulcini.



Volete sapere come ha fatto il Fucecchio a strapazzare il Grosseto nel girone A di Eccellenza? E che partita ha fatto il Grassina contro la Zenith Audax, che gli ha permesso di tornare in testa alla classifica del girone B?

E ancora, i super-Allievi della Cattolica che hanno strabattuto la Sestese, gli Juniores Regionali della Fortis che hanno sconfitto a domicilio la capolista Audace Legnaia, o il sorpasso dei Giovanissimi Regionali del Via Nova ai danni del Forte dei Marmi in testa alla classifica del girone D?



Queste e tantissime altre partite su Calciopiù in edicola domattina e on-line, cliccando su “calciopiu.org” a partire dalle ore 7.00.



Questo il dettaglio delle gare dei campionati dilettanti presenti su questo numero, con commenti e pagelle:



SERIE D

Prato – Aquila Montevarchi, Real Forte Querceta – Ghivizzano B.Mozzano



ECCELLENZA

Valdinievole Montecatini – Castelfiorentino, Fucecchio – Grosseto, Fortis Juventus – Colligiana, Grassina – Zenith Audax, Nuova Foiano – Lastrigiana



PROMOZIONE

Jolly Montemurlo – Lammari, Pietrasanta – Quarrata Olimpia, Sestese – Villa Basilica, Tempio Chiazzano – Maliseti Tobbianese, Firenze Ovest – Audax Rufina, V.Mazzola – Bibbiena, Audace Galluzzo – Fratres Perignano



PRIMA CATEGORIA

Don Bosco Fossone – Staffoli, Mezzana – Vaianese, N.P.Novoli – Audace Legnaia, Lucignano – Resco Reggello, Alberoro – Rassina



SECONDA CATEGORIA

Daytona – Sesto Calcio, Casellina – Virtus Rifredi, Badia Agnano – Indomita Quarata, San Marco Sella – OlmoPonte, Gallianese – S.Banti Barberino, Rontese – Pietà 2004, Monterchiese Ercolana – Guazzino, Volutas Trequanda – Atletico Piazze.











