Diamo spazio in questa rubrica alle cronache di alcune partite pervenute in redazione, ma che non ne hanno trovato sulle pagine di Calciopiù cartaceo.



ECCELLENZA - Girone B



Bucinese - Badesse 0-1

BUCINESE: Nannicini, Valcareggi, Parisi (83’ Gariate), Sala, Ezechielli, Ferrucci, Casini, Nocentini, Romanelli (70’ Cinini), Vestri, Mazzeschi (76’ Autiero). A disp.: Coppi, Aiello, Franci, Prosperi, Savelli, Manganelli. All.: Nardi.

BADESSE: Di Iorio, Camilli, Santini, Mannini, Romani, Mitra, Caponi (71’ Redi), Marchi, Crocetti, Casucci (92’ Bonechi), Bandini (85’ Lellis). A disp.: Pupillli, Colibazzi, Laruccia, Stolzi, Contorni, Bongini. All.: Alunno Corbucci.

ARBITRO: Bertelli di Firenze, coad. da Jordan e Nesi di Firenze.

RETE: 74’ Mannini.

NOTE: ammoniti: Camilli, Mitra, Ezechielli, Sala. Espulso Casini al 91’ per proteste. Angoli 6-4. Recupero 1’+4.



Importante vittoria esterna per il Badesse, che passa con il minimo risultato sul difficile campo della Bucinese, al termine di una partita giocata in condizioni meteo difficili ( forte vento di tramontana) e su un terreno di gioco non consono alla categoria. Partita dominata dai biancocelesti con un primo tempo di sostanza dove Bandini, Casucci e Crocetti si sono procurati diverse occasioni per sbloccare il risultato, sfumate per poca precisione al tiro o per interventi importanti dell’estremo difensore dei locali. Nella seconda frazione di gioco, dopo ulteriori occasioni ancora con Bandini, Crocetti e Caponi, e con un rigore negato dal direttore di gara (fallo di mano in piena area di Ferrucci su centro di Casucci) ,il Badesse realizza la rete della vittoria: è il 29’ quando Mitra si incarica di battere una punizione che trova libero Mannini, sul secondo palo, che di piatto mette in rete, sfruttando anche una leggera deviazione di un difensore . La rete scuote la squadra di casa che si riversa in avanti nel tentativo di rimettere il risultato in parità ma un ottimo Di Iorio fa buona guardia e con un paio di interventi di buona fattura matte al sicuro il risultato.

PROMOZIONE - Girone B



Mazzola Valdarbia - Bibbiena 0-2

MAZZOLA VALDARBIA: Cicino, Sheganaku, Batoni, Ejupi (83' Barbucci), Machetti, Torricelli, Lorenzetti (70' Paliotti), Guerrera, Palumbo, Violetta, Rustici (63' De Iorio). A disp.: Lorenzetti, Bueti, Nasoni, Viti, Bari, Tosoni. All.: Pezzatini.

BIBBIENA: Santicoli, Paoli (8' Santamaria), Baglioni, Magnanesi, Fabbrini (46' Borsi), Frijio, Mengoni (69' Andreini), Venturi (76' Fata), Falsini (56' Fontana), Malentacca, Galantini. A disp.: Magni Vannini, Testi, Cellai, Sacrestano. All.: Santoni.

ARBITRO:Tomaiuolo di Pontedera, coad. da Fredianelli e Lampedusa di Grosseto.

RETE: 34' Violetta.

NOTE: espulsi 83' Magnanesi E., 93' Baglioni.

Con un buon primo tempo, giocato ad ottimi livelli, il Mazzola Valdarbia si aggiudica l'incontro che lo vedeva opposto al Bibbiena. Gli ospiti hanno pagato la troppa arrendevolezza dimostrata nella prima frazione di gioco ed i padroni di casa ne hanno approfittato. Non inganni la classifica degli ospiti che, in organico, hanno eccellenti elementi, per cui ancora di più una vittoria di prestigio per i padroni di casa. La prima occasione è, al 20', per il Mazzola Valdarbia con Palumbo che, con una girata da dentro area, spedisce la palla alta sopra la traversa. Al 34' il gol che decide l'incontro. Azione offensiva dei biancocelesti, la palla arriva a Violetta che, dal limite dell'area, lascia partire un preciso esterno destro che si insacca nell'angolino alla destra del portiere. Dopo il vantaggio i locali provano a chiudere l'incontro ma non ci riescono anche perché il gioco è continuamente spezzettato da falli sistematici degli ospiti. Al 38' punizione di Guerrera, colpo di testa di Torricelli ma è bravo Santicoli a respingere con i pugni. Il primo tempo termina così con i padroni di casa in vantaggio per 1 a 0.

Nella ripresa gli ospiti alzano il baricentro e, con alcuni cambi effettuati da mister Santoni, riescono a farsi un po' più pericolosi. Al 53' su un tiro di un giocatore ospite, Cicino respinge con i pugni, la palla arriva a Venturi il cui tiro viene deviato in angolo da un difensore locale. Al 57' punizione per il Bibbiena che viene calciata a centro area, Magnanesi prova la deviazione in scivolata ma è bravo Cicino a parare a terra. Dopo una fitta serie di sostituzioni si arriva così al 77' quando Guerrera ha l'occasione per chiudere l'incontro ma, da due passi, spedisce la palla sul fondo. All' 81' contropiede di Violetta che, ben contrastato da un difensore ospite, calcia sull'esterno della rete. All' 83 il Bibbiena rimane in dieci per l'espulsione, causa doppia ammonizione, di Magnanesi. All' 86' punizione per gli ospiti, colpo di testa di Malentacca alto sopra la traversa. Nei minuti di recupero, e più recisamente al 93', viene espulso, sempre per somma di ammonizioni, anche Baglioni che lascia così il Bibbiena in nove uomini. Da questo momento non ci sono più cenni di cronaca da segnalare ed il Mazzola Valdarbia si porta a casa i tre punti in palio, grazie ad una buona condotta di gara.

SECONDA CATEGORIA - Girone N



Pieve al Toppo - Cetona 3-2

PIEVE AL TOPPO: Angori, Ermini, Lepri, Orlandi (61’ Torzoni), Menchetti (66’ Mencucci), Franchi (c), Ricciarini, Palazzini, Bernacchia (76’ Severi), Marraghini (65’ Filvi), Micheli.

A disp.: Paradisi, Tani, Balsamo M., Kryemadhi. All.: David Bardelli.

CETONA: Toppi, Baglioni, Di Lillo, Mongili, Brachi, Ceccattoni, Lombardi, Tomassetti (60’ Maccari), Balsamo (80’ Rossetti), Fanone (74’ Baglioni), Cardetti. A disp.: Spiti, Rossetti, Stizano, Spitti, Santoro, Pellegrini. All.: Moreno Macchiaiolo.

ARBITRO: Fejzi Luzaj sez. Valdarno.

RETI: 13' e 21' Bernacchia, 56' Menchetti, 82' Baglioni, 87' Ceccattoni.

NOTE: ammoniti Tomassetti e Mongili.



La Pieve al Toppo ospita il Cetona in un clima freddo secco. Gli ospiti impostano la partita sull'aggressività e la fisicità ma la Pieve non si fa intimorire e il pallino di gioco è sempre in mano ai padroni di casa. Al 13' Ricciarini lancia Bernacchia con un passaggio filtrante in mezzo ai centrali bianco-verdi, la prima punta della Pieve aggancia e a tu per tu con l'estremo difensore ospite incrocia per l' 1-0. Al 21' fraseggio tra Menchetti e Palazzini che non ci pensa due volte e lancia Bernacchia, oggi in grandissimo spolvero. Il numero 9 vince il contrasto e, defilato sulla destra, calcia di nuovo a incrociare, il portiere sfiora ma il pallone è al veleno e s'insacca, 2-0.

Nei minuti di recupero del primo tempo Ricciarini aggancia un lancio dalla sinistra di Marraghini, rimbalzo e tiro, la palla sfiora l'incrocio. Il secondo tempo è sulla falsariga del primo: al 56' lungo fraseggio del trio Palazzini- Marraghini-Micheli, è quest'ultimo a vedere l'inserimento al limite di Menchetti. Il numero 5 è servito meravigliosamente e al volo lascia partire una parabola sublime, il portiere fermo resta ed è 3-0. La Pieve gestisce il risultato ma all'82' il neo entrato Baglioni raccoglie un lancio dalla sinistra e dall'angolo dell'area, sulla destra, trova un gol bellissimo, incrocio-rete. E non finisce qui: 87', Lombardi riesce a crossare dalla destra e l'altissimo Ceccattoni svetta su tutti, riaprendo incredibilmente la partita: 3-2. 5 minuti di recupero:il Cetona ci prova ma Filvi e Ricciarini riescono a prendere due falli sulla meta avversaria in un momento difficile e il tempo scorre fino al triplice fischio. Partita strana, dominata fino a sette minuti dalla fine dalla Pieve al Toppo ma il calcio insegna che la partita non è finita fino al novantesimo e abbassare la guardia può portare a risvolti imprevisti. Poco male però, per i ragazzi di mister Bardelli che, comunque, meritano ampiamente i 3 punti.







Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie



