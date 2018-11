La giornata si apre con le vittorie interne per 1-0 dell’Aglianese sul Gavorrano e del Ponsacco sul Tuttocuoio nel big match e scontro al vertice di giornata (la decide capitan Doveri al 20’).







Il Bastia sconfigge lo Scandicci per 2-1; identico risultato per la Pianese sulla Massese e per l’Aquila Montevarchi sula campo del Prato. Finiscono a reti bianche gli incontri tra San Donato Tavarnelle e Cannara e tra San Gimignano e Sinalunghese. Altro pareggio condito da 4 reti tra Sangiovannese e Viareggio, 2-2 il risultato finale. Vince il Trestina sul proprio campo contro il Seravezza per 2-0. Sconfitta roboante del Real Forte Querceta per mano di un corsaro GhiviBorgo: 4-1 in Versilia ed inizio-shock per il nuovo allenatore dei nero-blu Brachi.



La classifica: Ponsacco e Tuttocuoio 28, Ghiviborgo 27, Pianese 24, Trestina 23. Sangiovannese e Aquila Montevarchi 22, Seravezza 20, Cannara 18, Gavorrano 17, San Donato Tavarnelle 16, Bastia 15, Aglianese 13, Sinalunghese 12. Zona play-out composta da Viareggio e Scandicci 12, Real Forte dei Marmi Querceta 11, Prato 10. Chiudono San Gimignano e Massese, rispettivamente a 9 e 7.



Valerio Pieraccini