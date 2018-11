Regionali : 40 convocati per un allenamento della Rappr. Allievi Inviato da Sonia Nuzzi 78 letture ) E’ stato fissato per mercoledì prossimo, 21 novembre, un allenamento di selezione per la categoria Under 17 Allievi Regionali, al C.F.T. “Bozzi” delle Due Strade a Firenze, per...



... formare la rappresentativa che andrà a partecipare al Torneo delle Regioni 2019. Il Commissario Tecnico Stefano Mannellii ha convocato, per le ore 14.00, questi 40 giocatori:



Ieri e Mollicola (Affrico), Colonna (Arezzo F.A.), Manecchi (A.Galluzzo Oltrarno), Colombini e Filippeschi (Bellaria Cappuccini), Lombardi e Zampoli (Belmonte), Danesi e Ombra (Bibbiena), Mariani (Camaiore), Borgognoni (Capostrada Belvedere), Salucci (Castelfiorentino), Capacci (Castiglionese), Moccia (Firenze Ovest), Da Prato, Leonardi e Vannucci (Forte dei Marmi), Cordovani e Rubegni (Gavorrano), Mori e Taddei (Giovani Fucecchio), Lavorini e Stauciuc (Giovani Granata Monsummano), Barsotti e Bertini (Pisa Ovest), Merlini (Rignanese), Kortz e Vitale (S.Donato Tavarnelle), Beni (Sangiovannese), Borgognoni e Ramadani (San Miniato), Romano (S.Firmina), Papini e Pistolesi (S.Maria), Doka (Sinalunghese), Torricelli (Soci Casentino), Giannini (Sporting Cecina), Ciurli e Garzella (Venturina).









