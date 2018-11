Si radunerà martedì prossimo, 20 novembre, al C.F.T. “Bozzi” delle Due Strade a Firenze, una Rappresentativa Regionale Juniores, selezionata dal Commissario Tecnico...









...Uberto Gatti per disputare un’amichevole contro i pari età del Fucecchio. Questi i giocatori convocati per l’occasione:



Torzoni (Baldaccio Bruni), Baglioni (Bibbiena), El Haoudi (Castelnuovo Garfagnana), Calbi (C.S.Leboswki), Raffaelli (Cuoiopelli), Calzolai e Cassai (Fortis Juventus), Cenci (Fucecchio), Paoli (Gambassi), Cecchi (Grassina), Cortonesi (Jolly Montemurlo), Mazzoni e Del Pela (Lastrigiana), Cristofoletti e Vichi (Nuova Foiano), Boldrini (Pratovecchio Stia), Solimano (Pro Livorno Sorgenti), Mordagà (Real Cerretese), Spanu (Rignanese), Testaguzza (Sestese), Shabanaj (Signa), Saccenti (Zenith Audax).



Il ritrovo dei calciatori è fissato per le ore 13.45 e l’inizio della partita per le ore 15.00.