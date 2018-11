Matteo Gentili, centrale di difesa classe ’89, è stato uno dei punti di riferimento del Real Forte Querceta della passata stagione. A maggio ha intrapreso poi l’avventura televisiva...





...al “Grande Fratello”, in cui si è classificato terzo.

Matteo, per te tante apparizioni tra i professionisti, tra Cadetteria e Serie C. Poi, come dicevamo, il Real Forte dei Marmi Querceta: come hai visto la tua ex squadra in questo inizio di campionato? Nella serata di domenica 12 novembre è stato esonerato mister Carlo Bresciani, sostituito da Marco Brachi…

“Li ho visti un po’ in difficoltà nel 4-0 patito per mano della Pianese. Non riesco a capire il motivo di questi problemi perché la squadra, quanto a nomi, è molto forte. Sono rimasti numerosi ragazzi che giocavano con me lo scorso anno, poi sono arrivati Nicholas Guidi e, da poche settimane, Leonardo Massoni. Mi dispiace per il momento non semplice che sta attraversando la mia ex squadra”.

Nella passata stagione sei stato il miglior difensore della categoria, c’è qualche ragazzo che ti sta impressionando?

“Chi mi ha impressionato, nel Real Forte dei Marmi Querceta, è il ’97 Luca Remedi che, credo, abbia grandi qualità, ma deve migliorare nella testa”.

Radiomercato vocifera di un interessamento del Ponsacco nei tuoi confronti: cosa vuoi dirci? Certo che se i rosso-blu ti ingaggiassero sarebbero, di diritto, i candidati numero 1 alla vittoria finale…

“C’è stato qualcosa e devono richiamarmi. Io adesso ho ripreso ad allenarmi perché, prima di andare in una squadra, credo siano necessarie ancora un paio di settimane di preparazione. Se mi chiameranno, faremo una chiacchierata. Penso che il Ponsacco abbia costruito un’ottima squadra e che non si voglia nascondere. È chiaro che l’obiettivo è quello di provare a vincere. L’ambiente ed i tifosi sono caldi, vi sono tutti gli ingredienti per fare bene in una società così importante”.



Valerio Pieraccini