Erano in programma per oggi (pomeriggio e sera) anche due partite valevoli per la Coppa Toscana di Seconda Categoria, anticipi del turno previsto per mercoledì 26...





...e precisamente:

Virtus Camporgiano – Pontecosi Lagosi (inizio ore 15.30) terminata con la vittoria della Virtus Camporgiano per 5-1

e Fortis Camaiore – Lido di Camaiore che inizierà alle ore 20.45.