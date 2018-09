Sono state giocate nel pomeriggio gran parte delle “gare 3” dei triangolari del primo turno di Coppa Italia di Promozione; in notturna ne verranno giocate altre...



...che forniranno il quadro completo delle qualificate al secondo turno, in programma per il 24 ottobre in gara unica. Questi i risultati:



Villa Basilica – Pontremolese 0-1

qualificata: Pontremolese

Cascina – Urbino Taccola 1-1

qualificata: Cascina

Armando Picchi – Fratres Perignano 1-0

qualificata: Armando Picchi

Larcianese – Jolly Montemurlo 1-0

qualificata: Larcianese

Maliseti Tobbianese – Athletic Calenzano 3-0

qualificata: Maliseti Tobbianese

S.C.Asta – Venturina 4-0

qualificata: S.C.Asta per differenza reti

Aurora Pitigliano – Albinia 1-1

(gara 2; gara 3 il 3/10: S.Donato - A.Pitigliano)

A.G.Dicomano – A.Galluzzo Oltrarno 2-3

per conoscere la squadra qualificata occorrerà il sorteggio fra Luco e A.Galluzzo Oltrarno

Terranuova Traiana – Arno Castiglioni Laterina 4-0

qualificata: Terranuova Traiana

Chiantigiana – Montalcino 1-0

quailificata: Chiantigiana

M.M.Subbiano – N.S.Chiusi 2-1

qualificata: Marino Mercato Subbiano



Queste invece le gare di stasera: Pecciolese – Real Cerretese (ore 20.30), Gambassi T. – Montespertoli (ore 20.30), Viaccia – Lampo (ore 21.00), C.S.Lebowski – Audax Rufina (ore 20.30), Pontassieve – SociCasentino (ore 18.00).