Si è concluso domenica sera, con le due gare di finale, la prima edizione del Torneo “Artemio Franchi”, organizzato dall’A.C.Bagno a Ripoli e riservato alla categoria...





...Giovanissimi Regionali. Le quattro squadre partecipanti si sono affrontate lunedì scorso nelle semifinali, mentre domenica, come detto, è stata la volta delle finali. Questi i risultati:



Finale 3°-4° posto:

BAGNO A RIPOLI – S.BANTI BARBERINO 2-0

Finale 1°-2° posto:

SESTESE – FLORIA 2000 2-0



Al termine delle gare, disputate alla presenza di varie personalità fra cui il dottor Francesco Franchi, presidente della fondazione Onlus “Artemio Franchi”, vicepresidente della L.N.D. – F.I.G.C. nonché figlio del grande dirigente; il prof. Vinicio Papini, delegato regionale dell’attività di base e il dottor Piero Lenzi, sponsor ufficiale dell’A.C.D. Bagno a Ripoli, sono state effettuate le premiazioni.

Il Trofeo Artemio Franchi offerto dalla Fondazione “Artemio Franchi” al miglior giocatore è andato a Federico Poggiarelli del Bagno a Ripoli.



Questo il tabellino della finale:



Sestese – Floria 2000 2-0

SESTESE: Collini, Kapidani, Paoli, Pizzuto, Ammendola, Petocchi, Ciotola, Angiolini, Nuti, Paoletti, Cassiolato. A disp.: Misuri, Fambrini, Guerrini, Nocentini, Mazzoli, Lascialfari, Cini, Pepe, Corti. All.: Salvatore Polverino.

FLORIA 2000: Masini (Rocchini), Bini, Bragetta, Marchiani, Coppini, Parrini, Furiani, Vasarelli, Marchetti, Mertiri E., Ruocco. A disp.: Aiello, Bongiovanni, Contini, Daka, Di Fruscia, Grillo, Terruso. All.: Gianni Zanobini.

RETI: Nuti 2.