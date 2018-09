E’ in programma per domani pomeriggio (ore 15.30 tranne diversi accordi fra società) la terza e ultima giornata dei triangolari valevoli per la prima fase della Coppa Toscana...



...di Prima Categoria. Queste le gare che verranno disputate:



Don Bosco Fossone – Tirrenia (ore 19.45)

Torrelaghese – Capezzano Pianore (ore 20.30)

River Pieve – Ponte a Moriano (ore 20.45)

Marginone 2000 – Tau Altopascio (ore 20.30)

Staffoli – Sanromanese Valdarno (ore 20.45)

Fornacette Casarosa – Calci

Certaldo – Lajatico

Colli Marittimi – Donoratico

Geotermica – Saline (ore 17.00)

Massa Valpiana – Scarlino

Fonteblanda – Argentario

S.Andrea – Manciano (ore 16.00)

Pianella – Gracciano (ore 20.45)

S.Quirico – Fonte Belverde (ore 20.45)

Torrita – Bettolle

Lucignano – Tegoleto (ore 21.00)

Montagnano – Alberoro (ore 20.45)

Viciomaggio – Fratta S.Caterina (ore 20.45)

Sulpizia – Rassina (ore 20.30)

Arezzo F.A. – Vaggio Piandiscò (ore 20.30)

I.C.Incisa – R.Reggello (ore 20.45)

Settignanese – Pelago (ore 20.30)

Audace Legnaia – Fiesole (ore 21.00)

Atl.Impruneta – Cerbaia (ore 19.30)

Chianti Nord – Grevigiana (ore 20.30)

N.P.Novoli – Piagge

C.F.2001 – Lanciotto Campi

San Niccolò – Vaianese (ore 21.00)

Galcianese – Amici Miei

Mezzana – Int.le Monsummano (ore 20.45)



La gara fra Acquacalda S.Pietro a Vico e Diavoli Neri Gorfigliano, ritorno dell’accoppiamento del girone 1 dopo il passaggio del Pieve Fosciana in Promozione (andata 1-1), si svolgerà invece il mercoledì successivo, 26 settembre, alle ore 15.30.



Sempre domani, mercoledì 19 settembre, verranno giocate anche due partite valevoli per la Coppa Toscana di Seconda Categoria, e precisamente: Virtus Camporgiano – Pontecosi Lagosi (ore 15.30) e Fortis Camaiore – Lido di Camaiore (ore 20.45).