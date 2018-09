Domani, mercoledì 19 settembre alle ore 15.00, verranno giocate le ultime tre gare del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza: Sporting Cecina – Pro...





...Livorno Sorgenti (andata 2-2), Vorno – Atletico Cenaia (andata 3-1) e Badesse – Colligiana “gara 3” del girone che comprende anche il Poggibonsi già eliminato. Le vincenti di queste gare andranno a far compagnia alle squadre già qualificate al secondo turno, ovvero: Montignoso, Camaiore, Cuoiopelli, Grosseto, Fucecchio, Valdinievole Montecatini, Castiglionese, Baldaccio Bruni, Antella 99, Zenith Audax, Signa, Bucinese, Porta Romana Oltrarno.



Secondo turno, che è in programma per il prossimo 26 settembre, in gara unica.