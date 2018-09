Calciopiu.net : Calciopiù cerca collaboratori in tutte le zone della Toscana Inviato da Samuele Tofani 153 letture ) Chi sogna di diventare giornalista sportivo ha trovato il cavallo giusto: si riapre l'opportunità di collaborare con Calciopiù, che ha riaperto le selezioni...



per i propri inviati. Ai candidati si richiedono competenza in materia e buona conoscenza della lingua italiana. L’impegno si concentrerà nel fine settimana (sabato pomeriggio, domenica).

Gli interessati possono inviare una e-mail di candidatura all’indirizzo calciopiu@progresso3.it o telefonare allo 055 575761, specificando la provincia di residenza o domicilio.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 27 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 27



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 27 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli