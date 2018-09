Sono state giocate ieri le gare di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza; questi i risultati (fra parentesi quelli dell’andata) e i marcatori:





San Marco Avenza – Montignoso (0-2) 2-1

reti di Magni e Ricci per il San Marco; di Tonazzini per il Montignoso

Camaiore – Castelnuovo Garfagnana (0-0) 3-1

reti di Bugliani, D’Antongiovanni e Seghi per il Camaiore; di Filippi per il Castelnuovo

San Miniato Basso – Cuoiopelli (1-1) 0-2

doppietta di Paolicchi

reti di Pirone e Andreotti

Fucecchio – Castelfiorentino (2-2) 0-0

PonteBuggianese – Valdinievole Montecatini (2-3) 0-0

Gara 2: Poggibonsi – Colligiana 2-2

reti di Bonechi e Crocetti per il Poggibonsi; di Fatticcioni e Marabese per la Colligiana

Castiglionese – Nuova Foiano (1-1) 3-1

doppietta di Bucaletti e gol di Casini per la Castiglionese; di Khtella per il Foiano

Pratovecchio Stia – Baldaccio Bruni (0-2) 2-1

doppietta di Lazzeroni per il Pratovecchio Stia; gol di Quadroni per la Baldaccio

Antella 99 – Rignanese (1-1) 1-0

rete di Bargelli

Fortis Juventus – Zenith Audax (0-2) 1-0

rete di Guidotti

Signa – Lastrigiana (2-1) 2-2

gol di Shabanaj e Bertozzi per il Signa; di Olivieri e Fabozzi per la Lastrigiana

Valdarno – Bucinese (1-2) 4-3

tripletta di Vanni e gol di Bastianelli per il Valdarno; doppietta di Vestri e gol di Nocentini per la Bucinese

Porta Romana Oltrarno – Grassina (1-1) 3-1

reti di Vettori, Malotti e Niscola per il Porta Romana; di Bruni per il Grassina.



Accedono al secondo turno: Montignoso, Camaiore, Cuoiopelli, Grosseto, Fucecchio, Valdinievole Montecatini, Castiglionese, Baldaccio Bruni, Antella 99, Zenith Audax, Signa, Bucinese, Porta Romana Oltrarno.



Mercoledì prossimo, 19 settembre, verranno giocate le ultime tre gare del primo turno: Sporting Cecina – Pro Livorno Sorgenti (andata 2-2), Vorno – Atletico Cenaia (andata 3-1) e Badesse – Colligiana “gara 3” del girone che comprende anche il Poggibonsi, in pratica già eliminato.



Il secondo turno, in gara unica, è in programma per il prossimo 26 settembre.