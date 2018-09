Con la decisione definitiva (al netto di eventuali ricorsi…) riguardo alla composizione degli organici della Serie B e, conseguentemente, della Serie C, è arrivata anche la...





...comunicazione riguardo all’organico del prossimo campionato nazionale “D.Berretti”. Sono 63 le squadre partecipanti, che sono state suddivise in 5 gironi, 3 da 12, 1 da 14 e 1 da 13 squadre.

Le toscane sono inserite nel girone C, da 13 squadre, insieme a 2 rappresentanti liguri (Albissola e Virtus Entella), 2 sarde (Arzachena e Olbia) e 2 piemontesi (Cuneo e Torino).



Questi i gironi:

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Atalanta, Giana Erminio, Gozzano, Internazionale, Monza, Novara, Piacenza, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli, Renate, Sudtirol.

GIRONE B: Alma Juve Fano, Feralpisalò, Gubbio, Imolese, Pordenone, Ravenna, Rimini, Sassuolo, Triestina, Lane Rossi Vicenza, Virtusvecomp Verona, Vis Pesaro.

GIRONE C: Albissola, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Lucchese, Olbia, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Robur Siena, Torino, Virtus Entella.

GIRONE D: Ascoli, Casertana, Cavese, Fermana, Juve Stabia, Paganese, Potenza, Rieti, Sambenedettese, Teramo, Ternana, Viterbese Castrense.

GIRONE E: Bisceglie, Catania, Catanzaro, Matera, Monopoli, Rende, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Urbs Reggina, Vibonese, Virtus Francavilla.



Non è ancora stato comunicato il calendario e, di conseguenza, la data d’inizio del campionato.