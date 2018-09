Una vera e propria serata di gala, con la partecipazione di personalità del mondo dello sport e rappresentanti delle istituzioni, è quella che attende le squadre di...



...Porta Romana, Galluzzo e Oltrarno.

L’appuntamento è per giovedì 13 settembre, quando, a partire dalle ore 20.30, nella suggestiva cornice del chiostro della Certosa del Galluzzo, saranno presentate le squadre di .

Un battesimo assoluto per i ragazzi dell’Oltrarno con la maglia bianca con risvolti arancio-nero-giallo-blu, il sodalizio nato pochi mesi fa dalla collaborazione tra due storiche società del quartiere.

L’ingresso è libero, l’invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza, sia per sostenere i calciatori delle tre realtà fiorentine, sia per scoprire da vicino la bellezza della Certosa, complesso monastico edificato nella prima metà del XIV secolo, alle porte di Firenze, che ospita la serata.