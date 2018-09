La società sportiva Acd Bagno a Ripoli ha organizzato il “1° Trofeo Artemio Franchi”, riservato alla categoria Giovanissimi.

Si tratta di un quadrangolare...



...che ha visto la disputa (ieri sera, lunedì 10 settembre) delle semifinali, mentre domenica 16 settembre saranno disputate le finali.

La partite si svolgono presso il campo sportivo “I Ponti”, in via Roma 78, a Bagno a Ripoli, con inizio alle ore 19.00.

Il torneo è patrocinato dall'amministrazione comunale di Bagno a Ripoli e dalla Fondazione Artemio Franchi Onlus.



Questi i risultati delle semifinali:

Sestese – S.Banti Barberino 9-0

Bagno a Ripoli – Floria 2000 0-3



In conseguenza di questi risultati, questo il programma della giornata finale (16/09):



ore 19.00 – Finale 3°-4° posto

BAGNO A RIPOLI – S.BANTI BARBERINO



ore 20.30 – Finale 1°-2° posto

SESTESE – FLORIA 2000