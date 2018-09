Ha appena preso il via il campionato di Eccellenza ed è di nuovo il momento della Coppa Italia ; questo il programma delle “gare 2” del primo turno...







...in programma per domani, mercoledì 12 settembre:



San Marco Avenza – Montignoso (ore 15.00)

Camaiore – Castelnuovo Garfagnana (ore 20.30)

San Miniato Basso – Cuoiopelli (ore 20.45)

Grosseto – Atletico Piombino (ore 20.30)

Sporting Cecina – Pro Livorno Sorgenti (ore 15.00)

Fucecchio – Castelfiorentino (ore 20.45)

PonteBuggianese – Valdinievole Montecatini (ore 15.00)

Poggibonsi – Colligiana (ore 20.45)

Castiglionese – Nuova Foiano (20.45)

Pratovecchio Stia – Baldaccio Bruni (ore 20.30)

Antella 99 – Rignanese (ore 18.00)

Fortis Juventus – Zenith Audax (ore 20.30)

Signa – Lastrigiana (ore 20.45)

Valdarno – Bucinese (ore 21.00)

Porta Romana Oltrarno – Grassina (ore 20.30)