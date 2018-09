Seconda Cat. : Domani in campo per la Coppa Toscana Inviato da Sonia Nuzzi 3 letture ) Domani, domenica 9 settembre (ore 15.30), è in programma la “gara 2” del primo turno dei triangolari di Coppa Toscana di Seconda Categoria. La terza...





... e decisiva tornata di gare relative al primo turno, è prevista per mercoledì 26 settembre.



Ecco il programma:



Mulazzo-Monzone

Romagnano-Atl.Podenzana

Ricortola-Cerreto

Un.Quiesa Massacc.-Corsanico

La Cella-A.Bellani (ore 17.30)

Molazzana-Fornaci

Lucca Sette-Fornoli

Pappiana-Migliarino Vecchiano

Fabbrica-Latignano

Sp.Club La Torre-Nuova Popolare Cep.

Tirrenia-Collevica

Antignano-Portuale Guasticce

Vada-Palazzi Monteverdi

Caldana-Forte di Bibbona

Riotorto-Marciana Marina

Montieri-Pomarance

Etrusca Marina-Braccagni

Cinigiano-Int.le Santa Fiora

Paganico-Alta Maremma

Montiano-Orbetello

Castell’Azzara-San Quirico

Marsiliana-Porto Ercole

Atl.Piazze-Cetona

Montallese-Città di Chiusi

Circ.Fratticciola-Terontola

Voluntas-Pienza

Monteroni-Virtus Asciano (ore 20.45)

Berardenga-Guazzino

Monterchiese Ercolana-Santa Firmina

S.Marco Sella-Tuscar

Pergine-Indomita Quarata

Atl.Levane Leona-Badia Agnano

Atl.Valdambra-Atl.Figline

Faellese-Cavriglia

Falterona Alto Casentino-Stia

Fulgor Castelfranco-San Polo

Albereta S. Salvi-Floriagafir Bellariva

Sant’Agata-Scarperia

Londa-S.Piero a Sieve

Sp.Banti Barberino-Firenzuola

Bagno a Ripoli-Albereta 72

Floria 2000-Molinense

Casellina-C.S. Firenze

D.L.F.Firenze-Isolotto

Virtus Laurenziana-V.Comeana

Poggio United-Settimello

Comeana Bisenzio-Poggio a Caiano

G.S.Querceto-La Querce

San Giusto-Club Mezzana

Sp.Seano-Chiesanuova

Valdibure-Margine Coperta

Cecina 2000-Atl.Spedalino

Pescia-Chiesina Uzzanese

Spedalino Le Querci-Pistoia Calcio

Ponte a Cappiano-Sextum Bientina

Stella Azzurra-Montefoscoli

Bellaria Cappuccini-Castelfranco

San Miniato-Radicondoli

Staggia-Sambuca Casini

Aurora Montaione-Cambiano United

Santa Maria-Daytona Calcio







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 23 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 23



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 23 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli