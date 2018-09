Si sta completando, un poco alla volta, il quadro dell’attività giovanile nazionale e regionale per la stagione 2018/19. Fra gli ultimi ad essere pubblicati, ecco i calendari degli...





...11 gironi del campionato Juniores Nazionale, al via il prossimo 15 settembre.

Le squadre toscane sono state inserite in due gironi (F e G), entrambi formati da 13 squadre, che si affronteranno fino al 6 aprile 2019 (per quanto riguarda la regoular season); soste previste: dal 15 al 29 dicembre compresi e 9 marzo.



Ecco le gare in programma per la prima giornata (sabato 15 settembre):



GIRONE F: Ghivizzano B.Mozzano – Savona, Ligorna – Lavagnese, Massese – Tuttocuoio, Ponsacco – Viareggio, Real Forte Querceta – Fezzanese, Unione Sanremo – Seravezza Pozzi. Riposa: Sestri Levante.

GIRONE G: Aglianese – Cannara, Bastia – Sangimignano, Gavorrano – Prato, San Donato Tavarnelle – Scandicci, Sangiovannese – Aquila Montevarchi, Sp.Trestina – Pianese. Riposa: Sinalunghese.