Domenica 9 verranno giocate le “gare 2” dei triangolari valevoli per il primo turno della Coppa Italia di Promozione; la terza giornata è prevista per mercoledì 19 settembre.







Queste le gare in programma (ore 15.30), con l’avvertenza che il "girone 10" è stato momentaneamente sospeso in attesa dal giudizio definitivo sulla “gara 1” fra Albinia e San Donato Acli, per la quale era stato inoltrato reclamo:



Pietrasanta-Villa Basilica

Arbitro: Federico Cremone di Pisa, coad. da Cheli di Pisa e Molesti di Livorno

Un.Tempio Chiazzano-Cascina

Arbitro: Francesco Ferretti di Livorno, coad. da La Veneziana di Viareggio e Matteucci di Livorno

Fratres Perignano-Atletico Etruria

Arbitro: Simone Cremonini di Pisa, coad. da Mangini di Livorno e Reale di Carrara

Real Cerretese-Forcoli Valdera

Arbitro: Luca Rosini di Livorno, coad. da Giuntoli e Di Milta di Pistoia

Lammari-Larcianese

Arbitro: Alessio Giotti di Pontedera, coad. da Dicolangelo di Pisa e Ansanelli di Firenze

Montespertoli-Gambassi

(andata accoppiamento)

Arbitro: Matteo Maccanti di Pisa, coad. da Mori di Empoli e Martelli di Firenze

Lampo-Quarrata Olimpia

Arbitro: Matteo Tofacchi di Livorno, coad. da Chiesi e Macrì di Prato

Athletic Calenzano-Sestese

Arbitro: Dario Tarocchi di Prato, coad. da Vannini e Rudaj di Pistoia

Monterotondo-Sp.Club Asta

Arbitro: Mattia Solito di Piombino, coad. da Fredianelli di Grosseto e Chernenkova di Piombino

A.Galluzzo Oltrarno-Luco

Arbitro: Marco Tomaiuolo di Pontedera, coad. da Insana e Luzi sez. Valdarno

Firenze Ovest – C.S.Lebowski

Arbitro: Cristiano Biagini di Lucca, coad. da De Stefano di Empoli e Scellato di Prato

Soci Casentino-Bibbiena

Arbitro: Matteo Bruni di Siena, coad. da Pancioni e Liberatori di Arezzo

Castelnuovese-Terranuova Traiana

Arbitro: Leonardo Casini di Siena, coad. da La Rosa e Caniglia di Firenze

Montalcino-Mazzola Valdarbia

Arbitro: Alessandro Lampedusa di Grosseto, coad. da Goretti e Lembo sez. Valdarno

N.S.Chiusi-Cortona Camucia

Arbitro: Ares Andrea Schiavo di Grosseto, coad. da Ginanneschi di Grosseto e Misson di Prato