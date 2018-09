Si giocheranno domenica 9, alle ore 15.30, le “gare 2” del primo turno di Coppa Toscana di Prima Categoria. Questo il programma completo, con l’avvertenza che...





...il girone "1" è diventato un "accoppiamento" (visto il ripescaggio del Pieve Fosciana in Promozione) e il "girone 30" è stato momentaneamente sospeso in attesa dal giudizio definitivo sulla “gare 1” fra Vaianese e Prato 2000, per la quale era stato inoltrato reclamo:



Tirrenia 1973-Serricciolo

Sp.Bozzano-Torrelaghese

Folgor Marlia-River Pieve

Orentano-Marginone 2000

Capanne-Staffoli

Calci-Butese

Laiatico-San Miniato

Donoratico-Castiglioncello

Volterrana-Geotermica

Scarlino-Academy Aud.Portoferraio

Argentario-Alberese

Amiata-S.Andrea

Quercegrossa-Pianella

Torrenieri-San Quirico

Virtus Chianciano Terme-Torrita

Tegoleto-Olimpic Sansovino

Alberoro-Valdichiana Calcio

Spoiano-Viciomaggio

Rassina-Capolona Quarata

Vaggio Piandiscò-Ambra

Resco Reggello-San Clemente

Pelago-Firenze Sud

Affrico-Aud.Legnaia

Cerbaia-Ponte Rondinella Marzocco

Grevigiana-Barberino V.Elsa

Piagge-Rinascita Doccia

Montelupo-Malmantile

Jolo-C.F. 2001

Amici Miei-Candeglia P.Borgo (ore 16.30)

Int.le Monsummano-Casalguidi



Le "gare 3" del primo turno verranno disputate mercoledì 19 settembre.