S.G.S. : Domenica al via Under 17, Under 16 e Under 15 Nazionali Inviato da Sonia Nuzzi 20 letture ) Prenderanno il via nel fine settimana i campionati giovanili Under 17, Under 16 e Under 15 riservati a società di Serie A e B e Under 17 e Under 15 per società di Serie C.



Ecco il programma dei gironi che vedono impegnate le squadre toscane:



UNDER 17 A e B – domenica 9 ore 15.00

GIRONE A: Empoli – Torino (centro sportivo Monteboro), Fiorentina – Cremonese (“Bartolozzi” Scandicci), Juventus – Carpi (Vinovo), Lazio – Sassuolo (“Melli” Roma), Parma – Genoa (centro sportivo Collecchio), Spezia – Livorno (centro sportivo “Ferdeghini” La Spezia). Riposa: Sampdoria



UNDER 16 A e B – domenica 9 ore 15.00

GIRONE A: Carpi – Juventus (com.le San Martino in Rio), Cremonese – Parma (“Arvedi” Cremona), Lazio – Livorno (“Melli” Roma ore 16.00), Sampdoria – Spezia (Bogliasco), Sassuolo – Fiorentina (stadio “Ferrari” Fiorano Modenese), Torino – Empoli (com.le Grugliasco). Riposa: Genoa



UNDER 15 A e B – domenica 9 ore 11.00

GIRONE A: Carpi – Juventus (com.le San Martino in Rio), Cremonese – Parma(“Arvedi” Cremona), Lazio – Livorno (“Melli” Roma ore 14.00), Sampdoria – Spezia (Bogliasco), Sassuolo – Fiorentina (“Corradini” Villalunga di Casalgrande), Torino – Empoli (com.le Grugliasco). Riposa: Genoa



UNDER 17 Serie C – domenica 9 ore 15.00

GIRONE C: Arezzo – Rieti (“L.Giunti A” Arezzo), Arzachena – Olbia (“Pirina” Arzachena), Carrarese – Pisa (Fossone di Carrara), Città di Pontedera – Lucchese (“Nuovo MarconcinI” Pontedera), Pistoiese – Viterbese Castrense (“Pistoia Ovest B” Pistoia). Riposa: Robur Siena



UNDER 15 Serie C – domenica 9 ore 11.00

GIRONE C: Arezzo – Rieti (“L.Giunti B” Arezzo), Arzachena – Olbia (“Pirina” Arzachena), Carrarese – Pisa (Fossone di Carrara), Città di Pontedera – Lucchese (“Nuovo MarconcinI” Pontedera), Pistoiese – Viterbese Castrense (“Pistoia Ovest B” Pistoia). Riposa: Robur Siena







