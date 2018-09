Dopo le voci, diventate sempre più verosimili col passare delle ore, la situazione assume i toni dell’ufficialità: il ripescaggio ormai certo del Pieve Fosciana in Promozione...





...ha scaturito, come effetto domino, il ripescaggio del Forte dei Marmi in Prima Categoria e quello, molto probabile, della Stella Rossa di Castelfranco in Seconda Categoria, lasciando così il girone di Terza Categoria di Pisa a 13 squadre.

Pieve Fosciana e Forte dei Marmi rinunciano inoltre alla Coppa Toscana, cosicché i rispettivi gironcini a 3 squadre a cui appartenevano, diventano accoppiamenti andata/ritorno.



Una situazione in continua evoluzione, quella dei campionati dilettantistici della Toscana, in attesa che il via dei campionati ponga la parola “fine” a tutti questi…slittamenti di categoria!