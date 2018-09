Con l’avvio del campionato ormai alle porte (sabato 15 settembre), sono state ufficializzate, dalla Lega di Serie B, la composizione dei gironi e i relativi calendari del campionato Primavera 2.



Confermata la suddivisione in 2 gironi, determinati da un criterio geografico con Lazio e Salernitana inserite in 2 raggruppamenti diversi per motivi regolamentari: uno da 12 squadre (il girone A) e uno da 11 (il girone B). Stabilite anche le date di inizio e fine del campionato: si partirà il 15 settembre con la fine prevista per giorno 20 aprile 2019. Soste previste per: 13 ottobre, 17 novembre, dal 15 dicembre al 12 gennaio compresi, 16 e 23 marzo, 13 aprile.

Confermata la Supercoppa Primavera 2 tra le vincitrici dei due gironi.

Oltre alle conferme, dopo quanto di buono fatto nella scorsa edizione, la prima gestita dalla Lega B, sono state introdotte anche alcune novità: i playoff saranno allargati ad 8 squadre con le seconde classificate di ogni girone che entreranno subito in scena già dal primo turno e non, come accaduto nella scorsa edizione, dalle semifinali.

Altra innovazione riguarda la richiesta di allargare da 3 a 5 il numero delle sostituzioni secondo le modalità già utilizzate in Serie C e nel campionato Berretti, ovvero in 3 momenti del match.



Questi i gironi:

GIRONE A: Bologna, Brescia, Carpi, Cittadella, Cremonese, Hellas Verona, Padova, Parma, Salernitana, Spal, Spezia, Venezia.

GIRONE B: Ascoli, Benevento, Cosenza, Crotone, Foggia, Frosinone, Lazio, Lecce, LIVORNO, Perugia, Pescara.



Questa invece la prima giornata (15/09):

GIRONE A: Bologna – Spal, Carpi – Cittadella, Cremonese – Venezia, Padova – Hellas Verona, Parma – Brescia, Spezia – Salernitana.

GIRONE B: Benevento – Frosinone, Cosenza – LIVORNO, Crotone – Lecce, Foggia – Lazio, Perugia – Ascoli. Riposa: Pescara.