Il Consiglio Direttivo del C.R.T., nella riunione svoltasi lunedì 23 luglio, ha deliberato l’approvazione di una deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3...





...del Regolamento del Giuoco del Calcio, pubblicate sul C.U. n.293 2017/18 della Lega Nazionale Dilettanti .

La novità consiste nel consentire l’inserimento di un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara (anziché i sette previsti dalla vigente normativa), tra i quali scegliere gli eventuali 5 sostituti.

Una chance in più per gli allenatori, che potranno usufruire di una scelta più ampia al momento di effettuare i cambi a partita in corso.