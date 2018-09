Dilettanti : Il Pieve Fosciana “ripescato” in Promozione Inviato da Sonia Nuzzi 37 letture ) Non mancano i colpi di scena in questo scorcio di fine stagione. Anche se manca ancora l’ufficialità (che dovrebbe arrivare nelle prossime ore), nella giornata odierna sarà...



...presa dal CRT della Figc una decisione per “tutelare” tutto il movimento calcistico regionale e soprattutto per garantire l’inizio e la regolarità dei campionati. Il girone C di Promozione non sarà più a quindici squadre ma ci sarà il “ripescaggio” della squadra avente diritto (il Pieve Fosciana) proprio per scongiurare nei prossimi giorni una possibile decisione del Collegio di Garanzia del Coni, di fronte ad un ricorso di una squadra (Torrita?), di sospensione cautelare dell’inizio del campionato, prima di entrare nel merito del ricorso.

Col ripescaggio del Pieve Fosciana, che verrà inserito nel girone C del campionato di Promozione al posto delle Badesse, in Prima Categoria sarà ripescato il Forte dei Marmi 2018 e un ulteriore ripescaggio della squadra avente diritto (nella migliore posizione in classifica di merito) ci sarà anche in Seconda Categoria. Le prossime ore saranno decisive.

Alessio Facchini







